CFR a inceput vanzarea online pentru biletele de calatorie internationala

Conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES, aplicatia permite cumpararea online a biletelor internationale pentru calatorii simple sau calatorii dus-intors. De asemenea, se pot achizitiona bilete si pentru o relatie interna dintr-o tara straina sau pentru relatii intre doua tari straine.Cumpararea online a biletelor pentru destinatiile internationale este posibila intr-un interval care poate varia de la o anticipatie maxima de 3 luni, pana la 48 ore inainte de inceperea calatoriei, daca se alege ridicarea biletelor de la o statie /agentie CFR Calatori sau 8 zile inainte de inceperea calatoriei, daca se alege livrarea biletelor prin curier.In situatia in care calatoria include trenuri din traficul local, cumpararea cu anticipatie este de maximum 1 luna."Pentru efectuarea calatoriei cu biletele internationale cumparate online, calatorul trebuie sa intre in posesia acestor documente de transport fie prin ridicarea lor dintr-o statie CFR, fie prin livrarea prin curier, la alegerea calatorului in momentul efectuarii comenzii", se precizeaza in comunicat.In prezent, statiile CFR de unde se pot ridica biletele internationale sunt: Bucuresti Nord, Constanta, Timisoara, Arad, Deva, Brasov, Sfantu Gheorghe, Predeal, Cluj Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Craiova, Targu Jiu, Bistrita si Lugoj, urmand ca activitatea de ridicare sa fie extinsa si in alte statii.Societatea de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori S.A. este operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul public de calatori pe calea ferata.