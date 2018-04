Comisia Europeana continua sa finanteze dezvoltarea infrastructurii feroviare din Romania

"Reprezentantii Comisiei Europene sustin implementarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din Romania, conform calendarelor si a bugetelor transmise de reprezentantii CFR SA, la data de 30 martie 2018. CFR SA are cereri de finantare aprobate de Comisia Europeana pentru sapte proiecte incluse in Programul CEF Transport 2014-2020, contributia totala a CEF fiind de aproximativ 1,13 miliarde euro", se spune intr-un comunicat al companiei.Unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare este implementat pe tronsonul feroviar Brasov - Sighisoara, pentru care CFR SA a obtinut doua granturi de finantare, in valoare totala de 1,11 miliarde de euro, pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata, Cata - Sighisoara si Apata - Cata.Avand in vedere schimbarile legislative din anul 2016 privind achizitiile publice, care au afectat procedurile de achizitie ale serviciilor si lucrarilor derulate de CNCF CFR SA, Guvernul Romaniei a aprobat in 2017 un Memorandum pentru implementarea proiectelor CNCF CFR SA, iar la nivelul Comisiei Europene (INEA si DG MOVE) a fost adoptat Planul de Masuri pentru accelerarea si facilitarea implementarii proiectelor finantate in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) 2014-2020.In acest context, reprezentantii CFR SA au adoptat o serie de masuri organizatorice, administrative si financiare necesare implementarii proiectelor CEF, iar pana la sfarsitul lunii martie 2018 toate documentatiile de atribuire conexe proiectelor de reabilitare a sectiunilor de cale ferata Brasov - Apata, Cata - Sighisoara si Apata - Cata au fost lansate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.Conform CFR SA, rapoartele de progres transmise au obtinut aprobarea Comisiei Europene, respectiv INEA si DG MOVE, care s-a aratat multumita de actiunile CEF in domeniul feroviar.