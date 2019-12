CFR promite ca modernizeaza Gara de Nord

regenerarea urbana a zonei, pe principiile de smart city/creative city/green city;

modernizarea/consolidarea/repararea cladirilor din statia de calatori Bucuresti Nord, a spatiilor destinate serviciilor pentru calatori si a zonei comerciale;

inlocuirea instalatiilor electrice, sanitare, termice etc;

ridicarea nivelului peroanelor in conformitate cu standardele europene in vigoare, reabilitarea copertinelor si a liniilor din statie;

montarea de panouri fonoabsorbante si/sau solutii alternative de reducere a nivelului de zgomot;

modernizarea echipamentului de telecomunicatii;

facilitati pentru persoane cu dizabilitati.

"Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA si CONSIS PROIECT S.R.L au semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, prima etapa a programului de modernizare a Garii de Nord Bucuresti. Contractul, in valoare de 11,3 milioane lei, fara TVA, are durata de implementare de 6,6 luni si este finantat din fonduri nerambursabile, in cadrul programului POIM 2014-2020", se arata in comunicatul CFR remis Business24.Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Modernizarea/consolidarea/reabilitarea statiei CF Gara de Nord Bucuresti are ca principal scop identificarea si prezentarea unei solutii optime de modernizare a statiei, cu impact direct in cresterea calitatii serviciilor oferite calatorilor si a sigurantei in exploatare.Din punct de vedere tehnico-economic, studiul de fezabilitate va analiza cu prioritate transformarea obiectivului intr-un nod feroviar european si centru multimodal public, prin modernizarea, consolidarea si reabilitarea actualei statii de cale ferata.Gara de Nord Bucuresti are o suprafata de 100.000 mp, fiind amplasata pe un ansamblu de 14 linii de cale ferata, instalatii specifice, peroane si cladiri functionale, care necesita lucrari de reinnoire si de modernizare pentru a respecta normele UIC, privind statutul de Eurogara."Mentionam faptul ca, dupa finalizarea, predarea si aprobarea studiului de fezabilitate, compania va lansa procedura de licitatie pentru elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor de modernizare a Garii de Nord Bucuresti", se mai arata in comunicat.