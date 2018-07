Primul tren turistic romanesc, Transilvania Train, circula in perioada 22 - 26 august

"Trenul exploreaza in regim de croaziera pe uscat cele mai frumoase zone ale Ardealului, pe un traseu feroviar de peste 600 km. Programul include vizitarea a peste 20 de constructii fortificate, 15 ateliere de mestesuguri traditionale, 2 concerte unice in Biserica Evanghelica din Sebes si in centrul istoric al Sibiului si 2 petreceri traditionale", se arata in comunicatul operatorului national de transport feroviar de calatori.Calatorii vor mesteri alaturi de artizani locali din zona Mediasului si vor lua o masa bazata pe retete stravechi, la care toti participantii vor gati.Potrivit paginii de Internet dedicate, Transilvania Train 2018 ofera un pachet turistic ce implica participantii in experiente traditionale si culturale, fiecare dintre cele 5 zile avand propria sa tema: ziua 1 - meet & greet day; ziua 2 - povestea bisericilor fortificate din Transilvania; ziua 3 - povestea castelelor si mestesugurilor traditionale; ziua 4 - bucataria traditionala transilvaneana; ziua 5 - evenimente culturale in Sibiu."Transilvania Train este o experienta turistica ce are loc o singura data pe an, o aventura de legenda prin inima Transilvaniei. In calatoria de 5 zile vom explora traditiile, valorile si cultura Transilvaniei, vom degusta preparate din gastronomia traditionala saseasca si vom lua parte la spectacole si concerte memorabile, organizate in locatii speciale, cum ar fi bisericile fortificate sau centrul oraselor medievale", arata organizatorii.Preturile pornesc de la 900 de euro cu TVA pentru o persoana.