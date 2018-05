Vacanta in Grecia sau Turcia, cu trenul: CFR scoate la vanzare bilete ce pornesc de la 30 de euro

12:45

Potrivit unui comunicat al companiei, trenul catre Turcia va circula zilnic intre 3 iunie - 1 octombrie 2018 si va avea in compunere un vagon cuseta cu patru locuri in cabina.Intre Halkali si gara Sirkeci, din centrul orasului Istanbul, compania feroviara turca (TCDD) asigura transport auto, astfel: cu plecare din Halkali la ora 8:00 si sosire in Istanbul la ora 9:00, respectiv cu plecare din Istanbul la ora 20:00 si sosire in Halkali la ora 21:00.O calatorie dus catre Halkali/Istanbul costa aproximativ 54 euro, la vagon cuseta cu patru locuri. Preturile pot varia in functie de cursul valutar.Pasagerii care doresc sa ajunga cu trenul in Grecia in perioada 1 iunie - 1 octombrie 2018 vor putea calatori intre Bucuresti Nord - Salonic si retur o data pe saptamana,Trenul care circula catre Grecia va avea in compunere un vagon clasa a 2-a, un vagon cuseta cu 6 locuri, respectiv patru locuri in cabina. Un bilet de calatorie dus Bucuresti - Salonic costa aproximativ 45 euro la vagon clasa a 2-a, 56 euro la vagon cuseta de sase locuri si 62 euro la vagon cuseta de patru locuri.Trenul care circula spre Sofia pleaca zilnic la ora 12:45 si ajunge la 22:30. Un bilet de calatorie dus costa aproximativ 30 euro la clasa a 2-a. De la Sofia, plecarea este la 9:20 si sosirea in statia Bucuresti Nord la ora 19:00.De asemenea, pentru cei care doresc sa efectueze calatorii nelimitate cu trenul spre Grecia si Turcia, intr-o anumita perioada, compania recomanda oferta tarifara internationala InterRail. Biletele de calatorie pot fi achizitionate din statiile si agentiile CFR Calatori deschise traficului international.