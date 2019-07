Christine Lagarde este noul presedinte BCE. Cine va prelua conducerea FMI?

Anterior, Lagarde informase ca in timpul procesului de nominalizare va renunta temporar la atributiile sale de director general al Fondului Monetar International, transmit Xinhua si Reuters.Board-ul executiv al FMI nu a dat detalii privind cautarea unui nou sef al institutiei.Nominalizarea frantuzoaicei Christine Lagarde la presedintia Bancii Centrale Europene este vazuta de multi analisti ca surpinzatoare. Ar fi prima femeie care ar conduce BCE, dupa ce mandatul de opt ani al actualului presedinte, Mario Draghi, se va incheia la sfarsitul lunii octombrie.In 5 iulie 2011, Christine Lagarde a devenit prima femeie care detine functia de director general al Fondului Monetar International iar in 2016 a obtinut al doilea mandat de cinci ani la conducerea FMI.Anterior, in perioada 2007 - 2011, a fost ministru de Finante in Franta.Marti, Christine Lagarde, s-a declarat "foarte onorata sa fie nominalizata pentru presedintia "Bancii Centrale Europene".Liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar. Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinta a Comisiei Europene, iar Christine Lagarde, presedinta a Bancii Centrale Europene. Informatia a fost confirmata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.