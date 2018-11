FMI ia in serios moneda digitala: Avantajele sunt clare

Platile fara numerar au crescut in ultimii ani, sporind provocarile pentru guverne si banci centrale, iar autoritatile de reglementare sunt ingrijorate in legatura cu monedele digitale si au cerut o supervizare mai stransa."Cred ca ar trebui sa luam in considerare posibilitatea emiterii unei monede digitale. Statul ar putea avea rolul de a furniza bani economiei digitale. Avantajele sunt clare. Platile se realizeaza imediat, in siguranta, sunt ieftine si potential semi-anonime, iar bancile centrale isi vor asigura o prezenta importanta in sectorul platilor", a afirmat, miercuri, Christine Lagarde, la o conferinta desfasurata Singapore.Bancile centrale din Canada, China, Suedia si Uruguay iau "serios in considerare" propunerile privind emiterea unei monede digitale, a adaugat oficialul FMI."Cu cat numarul persoanelor care beneficiaza de moneda digitala este mai mare, cu atat serviciul este mai ieftin si mai util. Totusi, situatia monedei digitale ar trebui investigata cu seriozitate, cu atentie si cu creativitate", sustine Lagarde.In schimb, Banca Centrala Europeana nu intentioneaza sa emita o moneda digitala, deoarece tehnologia de baza este inca fragila si folosirea numerarului se afla la un nivel ridicat in zona euro, a afirmat recent presedintele BCE, Mario Draghi.Proliferarea rapida a criptomonedelor, cum ar fi Bitcoin, a dus la dezbateri aprinse pe plan global daca bancile centrale ar trebui sa-si lanseze propriile monede digitale.Banca Centrala a Suediei (Riksbank) analizeaza posibilitatea emiterii unei monede digitale denumita "e-krona" in decursul urmatorilor doi ani, in conditiile in care tranzactiile cu numerar sunt in scadere, a declarat anul trecut viceguvernatorul Riksbank, Cecilia Skingsley.De asemenea, Cecilia Skingsley a subliniat ca, in cazul in care Riksbank va decide sa emita moneda digitala, aceasta nu va inlocui numerarul, ci va servi ca instrument complementar."Riksbank va continua sa emita bancnote si monede atat timp cat exista cerere pentru ele in societate", a precizat viceguvernatorul.Dar seful BCE, Mario Draghi, sustine ca nu este momentul pentru astfel de schimbari in zona euro."Banca Centrala Europeana si Eurosistem nu au in prezent planuri privind emiterea unei monede digitale", a afirmat Draghi.Seful BCE a adaugat ca tehnologiile "au nevoie de dezvoltari substantiale si nu exista o necesitate concreta pentru emiterea unei monede digitale".BCE este responsabila de emiterea de monede si bancnote pentru cele 19 state membre ale zonei euro. Producerea de monede si bancnote revine bancilor centrale nationale.Criptomoneda este o moneda digitala, virtuala si poate fi utilizata ca mijloc de plata. Folosirea prefixului 'cripto' arata ca acest mijloc de plata utilizeaza criptografia, ceea ce face aproape imposibila falsificarea acesteia. Prin folosirea tehnologiilor descentralizate, se permite utilizatorilor efectuarea unor plati sigure si anonimizate. Utilizatorul nu mai este obligat sa se identifice ca in cazul utilizarii serviciilor bancare. Moneda virtuala ruleaza pe un registru public numit blockchain.Criptomonedele sunt create printr-un proces denumit minerit (mining), care implica utilizarea procesorului dintr-un dispozitiv, pentru a rezolva probleme complicate de matematica, rezultatul acestora generand monede. Utilizatorii pot cumpara monedele de la brokeri, apoi le pot stoca sau cheltui, folosind portofelele criptografice. Cele mai cunoscute exemple de criptomoneda sunt: Bitcoin, Ethereum, Ripple sau Litecoin.