Christine Lagarde: Tensiunile comerciale dintre SUA si China reprezinta un risc major pentru cresterea economiei mondiale

"O incetinire a Chinei este buna. Este justificata si cred ca este sub control. Dar daca incetinirea este prea rapida, va constitui o problema reala", a afirmat seful FMI la Forumul economic mondial de la Davos.China, a doua economie mondiala, a inregistrat o performanta sub asteptari in 2018, cu o crestere anuala de 6,6%, dupa un avans de 6,8% in 2017, arata datele publicate luni de Biroul National de Statistica.Este cel mai lent ritm de crestere din 1990 si vine pe fondul atenuarii cererii pe plan intern si al efectelor razboiului comercial cu SUA. Analistii, care estimeaza o incetinire a PIB-ului Chinei la 6,3% in 2019, se asteapta ca datele publicate luni sa puna presiune pe autoritatile de la Beijing pentru a adopta noi masuri de stimulare a economiei.Tot la Davos, Hugo Shong, presedintele IDG Capital, prima firma globala de investitii care a intrat pe piata chineza in anii '90 investind in firmele de tehnologie Baidu, Tencent si Xiaomi, a afirmat ca nu este ingrijorat de evolutia economiei Chinei. "Da, in trecut vorbeam de un avans al PIB-ului de aproximativ 8%. Acum avem 6,6% si cred ca, tinand cont de marimea economiei, este o cifra destul de buna", a declarat Hugo Shong.Luni, Fondul Monetar International a revizuit in scadere estimarile privind evolutia economiei mondiale in 2019 si 2020, tinand cont de persistenta tensiunilor comerciale si de cresterea riscurilor politice.In ceea ce constituie a doua retrogradare a estimarilor anuntata de FMI in ultimele trei luni, institutia financiara internationala avertizeaza ca o incetinire peste asteptari a economiei chineze si un posibil Brexit fara un acord constituie principalele riscuri la adresa estimarilor sale, adaugand ca acestea ar putea agrava turbulentele de pe pietele financiare.Daca in luna octombrie a anului trecut, in raportul "World Economic Outlook", FMI prognoza ca in 2019 economia mondiala va inregistra o crestere de 3,7%, in update-ul publicat luni la Forumul Economic Mondial de la Davos FMI a anuntat ca mizeaza pe un avans de 3,5% in acest an. De asemenea, Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in scadere, si estimarile privind evolutia economiei mondiale in 2020, pana la 3,6%, cu 0,1 puncte procentuale sub estimarile din luna octombrie.