Coca-Cola intra pe segmentul cafenelelor

Preluarea Costa Coffee ofera Coca-Cola o retea de aproape 4.000 de unitati in peste 30 de tari.Whitbread a informat intr-un comunicat de presa ca tranzactia a fost aprobata in unanimitate de consiliul de administratie deoarece este in interesul actionarilor. Whitbread a preluat Costa Coffee in anul 1995 pentru 19 milioane lire sterline, cand avea o retea de doar 39 de cafenele.Pentru Coca-Cola, preluarea Costa Coffee vine in continuarea eforturilor de diversificare a operatiunilor spre optiuni mai sanatoase pe fondul preocuparilor consumatorilor pentru produse mai sanatoase."Bauturile cale sunt unul din putinele segmente unde Coca-Cola nu are o marca globala. Costa ne ofera acces la aceasta piata cu o platforma puternica de cafea", a spus directorul general de la Coca-Cola, James Quincey.Coca-Cola are in portofoliu peste 500 de marci de bauturi racoritoare, carbogazoase si necarbogazoase, si aproape 3.900 de produse.Coca-Cola HBC Romania, membra a Grupului Coca-Cola Hellenic, este cea mai mare companie din industria bauturilor non-alcoolice din Romania. Coca-Cola HBC Romania are sediul social in Voluntari si detine trei fabrici de imbuteliere pe teritoriul tarii, localizate in Ploiesti, Timisoara si Vatra Dornei.