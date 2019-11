Adeplast a fost vanduta grupului elvetian Sika AG

Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES, tranzactia indeplineste dorinta lui Marcel Barbut, fondatorul Adeplast, care a transformat societatea in cel mai important producator de termoizolatii din Romania si intr-un jucator regional in Europa de sud-est."Adeplast reprezinta munca de o viata a tatalui nostru, Marcel Barbut si este o poveste minunata de succes a unui roman. Speram ca Sika va continua aceasta poveste si va duce societatea pe culmi si mai inalte, ca parte a unuia dintre cele mai importante grupuri din aceasta industrie la nivel european, in timp ce noi ne pregatim sa ne urmam propriul drum", a declarat Alexander Barbut, reprezentantul actionarilor Adeplast.Sika este o societate de materiale chimice specializate, cu o pozitie importanta pe piata dezvoltarii si productiei de sisteme si produse de etansare, lipire, amortizare, consolidare si protectie utilizate in sectorul constructiilor si in industria auto."Cu Sika de partea sa, Adeplast isi va intari fortele, atat ca angajator atractiv, cat si ca partener de incredere si contribuitor important la economia tarii", a spus Daniel Stancescu, director general Adeplast.Sika are filiale in 101 tari din intreaga lume si detine peste 300 de unitati de productie. Cu peste 24.000 de angajati, Sika previzioneaza o cifra de afaceri ce va depasi opt miliarde de franci elvetieni in anul fiscal 2019."Adeplast este un lider consacrat al industriei, ce va consolida semnificativ prezenta produselor noastre de finisaje pentru constructii pe piata aflata in plina expansiune din Romania. Imbunatatirea accesului la canalul de distributie va oferi oportunitati interesante de cross-selling, va creste penetrarea noastra pe piata si va permite dezvoltarea continua a ambelor societati. Le uram un bun venit calduros angajatilor Adeplast in echipa Sika si suntem convinsi ca impreuna vom avea parte de un viitor plin de succese", a afirmat Ivo Schadler, Manager Regional Sika EMEA.Adeplast are sediul in Ploiesti si produce o gama larga de mortare pentru constructii si izolatii termice (EPS) pentru solutii de anvelopare a constructiilor. Societatea opereaza patru fabrici moderne in Oradea, Ploiesti, Roman si Isalnita, care asigura acoperire nationala, avand potentialul de a deservi si tarile invecinate. Cu 470 de angajati, Adeplast a realizat o cifra de afaceri de 474 milioane de lei in anul 2018. Societatea a fost fondata in 1993 in Oradea de catre Marcel Barbut.Proprietarii Adeplast au fost asistati in aceasta tranzactie de catre Alantra si BI Corporate Finance, precum si de casa de avocatura Wolf Theiss.