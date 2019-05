Ce intrebari au oamenii de afaceri pentru candidatii la europarlamentare

"Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), urmareste cu interes dezbaterile care au loc in tarile membre UE si doreste sa lanseze public cateva teme economice de interes national si european asupra carora, cu ajutorul moderatorilor din media (TV, radio si online), sa se solicite punctul de vedere al candidatilor diferitelor partide", se arata intr-un comunicat AOAR remis Business24."Dezbaterea publica ar trebui sa vizeze, in primul rand, viitorul economic al UE, de care va depinde bunastarea tuturor cetatenilor europeni", se arata in documentul citat.1. Ar fi mai degraba recomandabil ca UE sa sprijine prioritar "campioni economici nationali" sau sa orienteze eforturile conjugate spre dezvoltarea de produse pan-europene, dupa modelul Airbus?2. Conceptul Schengen, care a facilitat o lunga perioada de timp mobilitatea persoanelor la nivelul UE prin eliminarea controalelor la frontierele interne, va fi generalizat intre toate statele membre sau va fi utilizat ca instrument de sustinere a procesului de izolare, motivat fie de criterii noi ("statul de drept") sau urmare a intensificarii fenomenului de migratie.3. Libera circulatie, in special a lucratorilor, va fi mentinuta ca principiu fundamental sau, din diverse motive, se va continua politica de restrictionare a mobilitatii fortei de munca (modificarea statutului lucratorilor detasati); care este probabilitatea ca directiva (mobilitate II) care discrimineaza transportatorii romani fata de colegii lor din UE sa fie adoptata?4. UE a decis ca statele membre sunt libere sa stimuleze atragerea investitiilor chineze aferente conceptului de refacere a "drumului matasii". Care va fi pozitia parlamentarilor romani fata de participarea firmelor chineze la realizarea sistemului de comunicatii 5G? Dar fata de achizitia de catre companiile din China a unor companii de natura strategica?5. Viitorul buget 2021-2027 va fi sensibil diferit de cele anterioare: mai redus (urmare a procesului BREXIT) si bazat pe principiul eliminarii grant-urilor, in favoarea utilizarii de instrumente financiare. Care va fi pozitia parlamentarilor romani fata de sumele ce vor fi alocate tarii noastre, luand in considerare necesitatile indeplinirii unor obligatii de aliniere a activitatii diferitelor sectoare la standardele UE (mediu, infrastructura, s.a.)."AOAR apreciaza ca activitatea grupului de parlamentari romani in viitorul Parlament European trebuie sa fie una de promovare, sustinere si aparare a intereselor mediului de afaceri din Romania, in scopul integrarii cat mai avansate a tuturor economiilor statelor membre", scrie in document."AOAR crede ca, fara o consolidare economica la nivel UE, prin utilizarea cat mai eficienta, echilibrata si responsabila a resurselor naturale, resurselor de forta de munca si a capacitatilor creative din fiecare tara membra, in colaborare cu celelalte state membre UE, nu va exista un viitor cert pentru proiectul european", afirma oamenii de afaceri in documentul comun remis Business24.