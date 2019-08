CEZ poate incepe vanzarea activelor din Romania dupa ce a obtinut 335 milioane de euro in Bulgaria

In iunie, compania bulgara Eurohold a semnat un acord privind achizitionarea activelor CEZ din Bulgaria pentru 335 de milioane de euro (376 milioane de dolari) . Tranzactia face parte din strategia CEZ de a se concentra pe piata din Cehia.Directorul financiar Martin Novak a anuntat ca CEZ analizeaza vanzarea activelor din Romania, Turcia si Polonia, dupa iesirea de pe piata din Bulgaria."Luam in considerare si Romania ... unde am putea incepe cu toata seriozitatea la finalul anului. De asemenea ne uitam activele din Polonia si, desigur, Turcia este intotdeauna o optiune, daca va exista o oferta buna", a declarat Novak.Castigurile obtinute in urma vanzarii activelor ar putea fi folosite pentru reducerea gradului de indatorare, pentru oportunitati de investitii in Cehia si pentru plata unor dividende extraordinare actionarilor, au afirmat recent directorii companiei cehe de utilitati."Vom dezvolta o abordare mult mai detaliata a castigurilor, pe masura ce vindem activele. Dar cu siguranta ne vom asigura ca actionarii nostri primesc dividende bune", a precizat un membru al Board-ului, Pavel Cyrani.Acesta a adaugat ca CEZ nu este fortat sa vanda iar grupul se bazeaza pe majorarea pretului electricitatii si pe cresterea retelei sale de distributie si a serviciilor in domeniul energiei pentru a contracara castigurile pierdute in urma vanzarii activelor.Ondrej Safar, country manager CEZ Romania, a declarat luna trecuta ca firma ceha de utilitati nu se grabeste sa vanda activele din Romania si isi continua proiectele de aici, intrucat considera ca piata romaneasca este una dintre cele mai stabile din regiune."Pe data de 26 iunie, actionarii grupului au votat o noua strategie, care descrie principalele directii de dezvoltare in viitor si care include renuntarea la activele din Romania. Acum incepem sa lucram la partea pregatitoare a procesului de vanzare, insa este prea devreme sa apreciem ceva despre urmatorii pasi. Nu ne aflam sub presiunea timpului sa facem acest lucru pe termen scurt", a aratat Safar.El considera ca activitatea CEZ in Romania este una de succes, care va atrage oferte competitive din partea celor interesati.Grupul CEZ Romania a incheiat anul 2018 cu un EBITDA de 395 milioane de lei, in crestere cu 33 de milioane de lei fata de anul anterior.Compania este prezenta pe piata din Romania din 2005, cand a cumparat fost filiala de distributie si furnizare a energiei Electrica Oltenia, care alimenteaza sapte judete. CEZ detine in Romania si cel mai mare parc eolian terestru din Romania, cu o capacitate de 600 de MW.