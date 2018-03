De ce trebuie sa stii valoarea reala a afacerii tale

Reevaluarea activelor si datoriilor o data la trei ani

Analiza SWOT a companiei

Cooptarea evaluatorilor in procedura de fuziuni si achizitii

Dar o evaluare a afacerii poate fi codul de siguranta, inclusiv pentru prevenirea unor situatii limita cu care se confrunta multe firme romanesti care nu cunosc valoarea reala a afacerii pe care o detin, peste 100.000 dintre ele intrand in insolventa in ultimii cinci ani si doar 3% reusind sa se reorganizeze cu succes, conform statisticilor.Anuta Stan, evaluator autorizat cu experienta de peste 24 de ani, vine cu cateva sfaturi esentiale pentru companiile care au in vedere intotdeauna politicile de preventie pentru mentinerea unui climat profesional sanatos pe termen indelungat.Valoarea actualizata a activelor este un indiciu important pentru o eventuala decizie a proprietarilor de a reinvesti o parte din profit pentru achizitia de noi active sau pentru reconditionarea acestora, iar valoarea de piata a datoriilor poate influenta decizia de refinantare sau rescadentare a acestora.In situatiile financiare anuale sau semestriale, valoarea contabila a activelor si a datoriilor poate fi diferita de valoarea lor de piata.Ca urmare,Astfel, actionarii sau asociatii nu au o imagine clara si reala a valorii reale a afacerii pe care o detin. In plus, prin coroborarea valorii activelor cu alti parametri precum punctele forte fata de competitori, oportunitatile viitoare sau competitia pe piata, proprietarii pot obtine informatii valoroase privind situatia la zi a companiei.Conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara - IRFS, este recomandat ca fiecare companie sa-si reevalueze activele, cel putin o data la 3 ani, pentru a fi reflectate in situatiile financiare valorile juste ("fair value") ale acestora.O data cu schimbarea legislatiei, din ianuarie 2016, evaluatorii intocmesc doua rapoarte distincte: cel pentru estimarea valorii juste a activelor din patrimoniu si cel pentru estimarea valorii impozabile a cladirilor detinute.Este bine de stiut ca metodologia de estimare a valorii impozabile este diferita de cea utilizata pentru estimarea valorii juste. Spre exemplu, in cazul evaluarii pentru stabilirea valorii impozabile, doar cladirile sunt cele evaluate, iar abordarea prin cost primeaza.Prin identificarea punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si riscurilor, proprietarii pot afla situatia la zi a companiei.O evaluare executata cu profesionalism ajuta factorii decidenti sa inteleaga si sa ia in calcul toate aspectele care pot influenta evolutia afacerii.Odata cunoscute, punctele tari si oportunitatile pot fi accentuate iar punctele slabe si amenintarile pot fi atenuate cu mult inainte de inceperea procesului de vanzare a afacerii, cu sanse sporite de obtinere a celui mai bun pret.O radiografie detaliata a afacerii se poate realiza in cadrul analizei diagnostic, o etapa importanta in cadrul procesului de evaluare.Aceasta analiza se poate extinde asupra situatiei juridice a companiei, asupra resurselor umane si a managementului, se analizeaza activitatea operationala si cea comerciala, iar in cadrul diagnosticului financiar se centralizeaza performantele realizate de companie in ultimii 3-5 ani si se identifica riscurile potentiale.Obiectivul fundamental al oricarei companii este profitul, care presupune o rentabilitate superioara, dar si asigurarea lichiditatilor, a solvabilitatii si echilibrului financiar.Toti acesti indicatori, care oglindesc pozitia financiara a companiei, sunt calculati si interpretati de catre profesionistul in evaluarea afacerilor in cadrul raportului de evaluare.De altfel, analiza finaciara a companiei este pasul premergator aplicarii metodologiei de evaluare, indiferent de abordarea aleasa.Evaluarea este un element esential in cadrul procedurilor premergatoare unei combinari de intreprinderi (fuziuni si achizitii).Intr-o prima etapa a unei fuziuni, fie ca este prin absorbtie sau prin contopire, este necesara reevaluarea elementelor patrimoniale ale societatilor in cauza, realizata de catre evaluatori cu calificare profesionala adecvata.Pe baza rezultatelor evaluarii realizate anterior, se ajusteaza valoarea activelor si pasivelor societatilor, se intocmesc bilanturile contabile de fuziune si se determina activul net la fuziune.Intr-o a treia etapa a fuziunii prin absorbtie, se determina aportul net, prin evaluarea globala a companiilor implicate.Prin urmare, este important ca in echipa de pregatire a unei fuziuni sau achizitii sa fie cooptati si evaluatori autorizati care inteleg ca o afacere este o entitate influentata direct de factorii economici externi, iar cunoasterea valorii afacerii inseamna intelegerea locului ocupat de aceasta in piata.