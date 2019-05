Tesla vrea sa adune doua miliarde de dolari din vanzarea de actiuni si obligatiuni

Acest anunt a dus la cresterea cu 5% a actiunilor Tesla inainte de debutul tranzactiilor pe Wall Street.Analistii prognozau de cateva luni ca Tesla va fi nevoit sa stranga fonduri pentru a-si finanta planurile de expansiune, care includ constructia unei uzine la Shanghai, lansarea unui nou Model Y SUV si alte proiecte.Saptamana trecuta, fondatorul Tesla, Elon Musk, a lasat sa se inteleaga ca o majorare de capital este iminenta, dupa ce producatorul de automobile electrice a inregistrat pierderi de 700 milioane de dolari in primul trimestru al acestui an.Conform planurilor dezvaluite joi, Tesla va incerca sa vanda 2,72 milioane noi actiuni, in valoare de 650 milioane de dolari, precum si obligatiuni convertibile in valoare de 1,35 miliarde dolari. CEO-ul Elon Musk si-a exprimat interesul de a participa la aceasta operatiuni prin achizitionare a aproximativ 42.000 de actiuni, echivalentul a 10 milioane de dolari.Tesla preconizeaza pentru acest an cheltuieli de capital cuprinse intre 2 si 2,5 miliarde de dolari si intre 2,5 si 3 miliarde dolari pentru fiecare din urmatorii doi ani fiscali. La finele primului trimestru, compania avea rezerve de numerar in valoare de 2,2 miliarde dolari.Actiunile Tesla au incheiat sedinta de miercuri la o valoare de 234,01 dolari, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent au inregistrat o scadere de 30%.