63% dintre romani considera ca vor fi nevoiti sa lucreze si dupa varsta de pensionare

si in Cehia (63%).Notiunea de "pensionare", in sens traditional, va deveni in curand perimata, conform sondajului ING.Aproximativ o treime dintre respondenti a afirmat ca nu stiu cand vor iesi la pensie (29%) si inca 11% considera ca vor continua sa lucreze pentru tot restul vietii.43% dintre romani sunt de parere ca pensiile vor fi mai mici decat contributiile acestora.62% dintre europeni se arata ingrijorati ca nu vor avea suficienti bani dupa momentul pensionarii. 58% dintre persoanele chestionate au afirmat ca vor opta pentru o forma de munca temporara, fie intr-un domeniu similar (36%) sau diferit fata de cel actual (23%).Fondurile disponibile dupa data pensionarii sunt un motiv de ingrijorare si pentru ca economiile acestora sunt reduse.42% dintre respondentii studiului declara ca nu au economii mai mari de trei salarii, fondul de rezerva minim recomandat fiind echivalent cu trei-sase salarii.Romania se situeaza pe locul doi (58%), dupa Turcia (60%), in ceea ce priveste lipsa economiilor pe o perioada mai mare de trei luni.La polul opus se afla Luxemburg, doar 25% dintre persoane declarand ca nu au bani economisiti.Aproximativ 69% dintre romani sustin ca nu reusesc sa economiseasca din cauza veniturilor prea mici si in acelasi procent, declara ca nu le ajung banii pana la data urmatorului salariu.In cazul in care raman fara bani, 63% dintre romani au raspuns ca isi reduc cheltuielile, 42% dintre acestia se imprumuta de la familie sau prieteni - cea mai mare pondere la nivel european (cu o medie de 20%), iar 24% utilizeaza cardul de credit."Concluziile studiului reflecta dificultatile cu care se confrunta multe persoane in incercarea de a-si atinge obiectivele de economisire pe termen lung. Majoritatea europenilor a afimat ca isi monitorizeaza cheltuielile zilnice, insa multi dintre acestia sunt de acord ca inca se confrunta cu provocari financiare, anticipand ca vor lucra si dupa varsta pensionarii.Planificarea pe termen lung este dificila in contextul in care multi dintre respondenti au afirmat ca nu reusesc sa economiseasca pe termen scurt, o tendinta observata in toate tarile chestionate." Jessica Exton, specialist in stiinta comportamentala in cadrul ING.