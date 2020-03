98% dintre companiile din Romania activeaza de la domiciliu, din acest moment

Conform cercetarii, in 43% dintre companiile industriei, intre 90% si 100% dintre angajati lucreaza de acasa in aceasta perioada, in timp ce in 20% dintre cazuri s-a raspuns ca in jur de 70 - 80% dintre angajatii lor lucreaza in sistem telemunca. In acelasi timp, 16% dintre organizatiile chestionate au afirmat ca procentul angajatilor care lucreaza la domiciliu se afla cuprins in ecartul 50 - 60%.Printre alte masuri pe care le-au luat companiile din industrie se afla: limitarea intalnirilor interne, schimbarea programului pentru evitarea orelor aglomerate, dezinfectarea zilnica a birourilor, trimiterea la domiciliu a angajatului si, in unele cazuri, achizitionarea echipamentelor tehnice necesare derularii activitatii angajatilor de acasa.De asemenea, multe companii participante la sondaj au luat masuri stricte inca de la finalul lunii februarie, prin limitarea calatoriilor si a participarii la evenimente.Sondajul ABSL evidentiaza faptul ca munca la domiciliu a fost, in ultimii ani, unul dintre cele mai atractive beneficii acordate angajatilor, inainte de pandemia COVID-19. Astfel, 71% dintre companii acordau ca beneficiu angajatilor posibilitatea de a lucra de acasa, minimum o zi pe saptamana.In privinta impactului pandemiei asupra afacerilor, peste jumatate dintre companii (51%) estimeaza ca situatia va avea un impact mediu asupra veniturilor realizate in acest an."La finalul lui 2019 estimam o crestere de 10% pentru anul curent. Probabil ca acest obiectiv va fi greu de indeplinit in contextul actual. Desi ne-am adaptat cu usurinta la noua situatie si la modul de lucru de acasa, intr-un procent atat de mare, clientii nostri din Europa, USA si Asia vor fi afectati, ceea ce va avea impact si asupra industriei de business services din Romania. Probabil ca nu vom mai avea un volum de proiecte atat de mare, fiind afectate mai ales companiile care au clienti din zona productiei, asigurarilor si a creantelor. Este clar ca mediul de business are nevoie de masuri coerente si sprijin din partea administratiei centrale. De exemplu, datoriile companiilor aferente acestor luni catre stat, ar putea fi esalonate pe o perioada mai lunga (de pana la 2 ani), fara dobanzi. Aceasta inseamna o crestere de 2 - 5% la taxele lunare obisnuite, corespunzand unei perioade de activitate scazuta de 1 - 2 luni", este de parere Dragos Stefan, presedintele ABSL.Pe de alta parte, pentru angajatii care nu pot lucra de acasa (in departamente, precum Resurse Umane, servicii clienti, prelucrare documente fizice sau personal tehnic ce trebuie sa asigure mentenanta echipamentelor), companiile spun ca s-au asigurat ca nu vor folosi mijloacele de transport in comun, oferind in schimb servicii platite de taxi sau ride sharing, combustibil sau masina de la companie, locuri aditionale de parcare.Totodata, s-a recurs la rearanjarea spatiului de lucru, asigurand o distanta de doi metri intre birouri, la flexibilitatea timpului de munca pentru evitarea perioadelor aglomerate, dar si masuri de protectie precum monitorizarea temperaturii angajatilor, igienizarea spatiului zilnic si suplimentarea substantelor dezinfectante.La sondajul ABSL, realizat in perioada 12 - 16 martie, au participat 49 de companii, totalizand un numar de aproximativ 27.000 de angajati.Asociatia Business Service Leaders in Romania este cea mai importanta organizatie care reprezinta sectorul de business services, adunand in componenta sa cele mai importante companii din piata care isi desfasoara activitatea in domenii precum Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO), Research and Development (R&D).Industria serviciilor de business a generat anul trecut venituri in crestere de peste 4,5 miliarde euro, ajungand la peste 2% din PIB. Sectorul cuprinde 280 de companii si peste 131.000 de angajati, adica 2,4% din totalul angajatilor din economia romaneasca.