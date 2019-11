Angajatii Huawei vor primi bonusuri pentru a face fata sanctiunilor americane

Cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii si al doilea producator mondial de smartphone-uri a precizat ca a fost nevoit sa gaseasca alternative la echipamentele americane dupa ce in luna mai autoritatile de la Washinton i-au interzis sa mai faca afaceri cu firmele americane, astfel ca Huawei a avut probleme in a se aproviziona cu componente vitale.Potrivit unui comunicat publicat marti, un numar de aproximativ 90.000 de angajati Huawei isi vor imparti bonusurile de doua miliarde yuani (286 milioane dolari), aproximativ 22.000 de yuani (3.100 de dolari) fiecare. In plus, toti cei aproximativ 190.000 de angajati ai Huawei vor primi luna aceasta un salariu dublu.Banii sunt un semn de recunostinta pentru munca angajatilor in contextul presiunilor americane, se arata intr-un memorandum trimis de Departamentul de resurse umane de la Huawei.Bonusurile mai mari vor fi acordate angajatilor care lucreaza in productia de chipuri, cercetare si productie precum si activitatile de productie. Aceste divizii au fost cele mai afectate de eforturile companiei de a-si muta liniile de aprovizionare departe de SUA.La finele lunii mai, Guvernul american a decis sa impuna restrictii Huawei, acuzand cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea nationala sau cu interesele in domeniul politicii externe.In pofida sanctiunilor americane, vanzarile Huawei au crescut cu 24,4% in ritm anual in primele noua luni ale anului, pana la 619,8 miliarde yuani (86 miliarde dolari). Cu toate acestea, presedintele companiei Liang Hua a avertizat ca Huawei se va confrunta cu dificultati in a doua jumatate a anului.