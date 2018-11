Tinerii de peste 16 ani care au doar scoala primara, dar vor sa munceasca, pot merge de acum in ucenicie

Astfel, in acest caz, contractul de ucenicie va avea o durata de cel putin 6 luni, iar prin aceasta forma de pregatire, tinerii pot dobandi competente profesionale si un loc de munca cu o durata intre 6 luni si trei ani, angajatorul asigurandu-i ucenicului conditiile necesare pregatirii teoretice si practice.Potrivit sursei citate, durata contractului de ucenicie la locul de munca se stabileste in functie de ocupatia sau calificarea pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, dar si de competentele dobandite anterior de catre acesta.Perioada nu poate fi mai mica de 6 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 1, de 12 luni (pentru calificare de nivel 2), de 24 luni pentru calificari de nivel 3, si de 36 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.De asemenea, ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare, iar salariul de baza lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munca este cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.Totodata, angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile legii, beneficiaza la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna pe toata durata programului de ucenicie.ANOFM precizeaza ca, prin modificarile recente ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, se prevede ca nu beneficiaza de subventii angajatorii care anterior incheierii contractelor de ucenicie au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeasi calificare, organizeaza programe de ucenicie in acelasi domeniu de activitate in care ucenicul detine deja o calificare ce cuprinde competentele propuse a fi dobandite prin noul program de ucenicie, in ultimul an au fost in raporturi de munca cu persoana care urmeaza sa incheie contract de ucenicie, cu exceptia situatiei in care pentru persoana respectiva a fost incheiat contract individual de munca pe perioada vacantelor, in conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, respectiv se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare suspendate sau restrictii asupra acestora.Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va modifica, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a OUG 96/9.11.2018, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.