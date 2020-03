Recomandarile oamenilor de afaceri privind coronavirusul: Sa actionam responsabil si proactiv!

"AOAR apreciaza si recomanda, in spiritul asumarii principiilor sustenabilitatii sociale, a mediului si a bunei guvernari (ESG), introducerea in regulamentele interne ale firmelor a unor prevederi specifice:, in termen de cel mult 24 de ore de la data intoarcerii in tara;sau in privinta careia exista suspiciuni rezonabile privind posibilitatea de a fi infectata cu virusul, la cel mult 24 de ore de la luarea la cunostinta a evenimentului", se arata intr-un comunicat al AOAR remis vineri AGERPRES.Tinand cont de impactul global al COVID-19 asupra sanatatii populatiei si a economiei, Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania recomanda membrilor sai si comunitatii de afaceri sa actioneze responsabil si proactiv pentru a preintampina raspandirea virusului si a proteja angajatii, populatia si firmele, precizeaza sursa citata."Raspandirea COVID-19 este un eveniment cu largi implicatii economice, care testeaza buna guvernare a firmelor romanesti responsabilitatea lor fata de toate partile implicate (stakeholderi)", se mai arata in comunicat.In Romania, au fost confirmate 8 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID - 19 (coronavirus), iar dintre acestia 3 sunt declarati vindecati.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in carantina institutionalizata sunt 21 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 12.158 e persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.