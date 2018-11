Bloomberg: Piata constructiilor din Europa de Est are nevoie ca muncitorii sa se intoarca acasa

"Jumatate dintre muncitorii pe care ii am in echipa nu pot sa isi faca treaba, iar cealalta jumatate au nevoie de mai multa pregatire", spune Vasile Kocori, un maistru la firma de constructii Skanska Property Romania care lucreaza in prezent la proiectul de birouri Equilibrium din nordul Bucurestiului. Una din provocarile cu care s-a confruntat Vasile Kocori a fost gasirea de muncitori calificati pentru constructia de cladiri de birouri astfel ca a fost nevoit sa ii atraga de la alte proiecte si sa ii redirectioneze pe cei mai putini experimentati spre alte proiecte din Bucuresti.Muncitorii din Europa de Est au migrat spre Occident in cautarea unor salarii mai bune in timp ce banii mergeau in directia inversa spre Est si au transformat fostele metropole comuniste precum Bucurestiul, Budapesta sau Varsovia. Exodul care a inceput odata cu extinderea Uniunii Europene in 2004 a ajuns la un total de peste cinci milioane de muncitori din Polonia si Romania iar constructorii din aceste tari au devenit o prezenta frecventa in orase precum Londra, Berlin sau Madrid.Intrebarea care se pune acum este cum sa ii aduci inapoi pe muncitorii plecati la munca in Occident? Salariile in Europa de Est au crescut dar raman in continuare cu mult sub cele din Europa Occidentala si nu sexista suficienti tineri muncitori calificati care sa intre pe piata muncii. In plus, exista si o competitie in randul statelor din Europa de Est.De exemplu, compania austriaca Strabag AG construieste un stadion de 50 de milioane de euro in Bratislava si are nevoie de instalatori, sudori si zidari din tari precum Bulgaria si Romania pentru a completa forta de munca locala. Responsabilul pentru acest proiect, Juraj Bacmanak, spune ca termenele limita stricte au fortat constructorii sa mearga peste hotare si sa angajeze muncitori cu foarte putina sau niciun fel de experienta.Compania suedeza Skanska AB, care are 300 de proiecte in regiune, se confrunta cu provocari similare in fiecare tara, sustine Michal Jurka, directorul Skanska pentru Cehia, Slovacia, Ungaria si Romania. "Suntem intr-o perioada de varf pe piata imobiliara comerciala. Pe toate pietele vedem in mod clar ca forta de munca locala nu este suficienta din cauza acestui boom", spune Michal Jurka.Provocarea consta in capacitatea de a satisface cererile clientilor, mentinand in acelasi timp salariile sub control, spune Thomas Birtel, directorul grupului austriac Strabag. Compania sa mizeaza pe Europa Centrala si de Est pentru 22% din afacerile sale. "Cel mai mare stres il vedem in Polonia dar exista semne de seceta pe piata muncii in Ungaria si Romania. Ceea ce vedem in toate aceste tari este o crestere semnificativa a salariilor, nu doar o crestere datorata sindicatelor", spune Thomas Birtel.In mijlocul Bucurestiului, firma Hagag Development Europe din Israel este in mijlocul unui proiect de transformare a fostului sediu al unei companii petroliere intr-o cladire moderna de birouri cu o echipa de 35 de muncitori. Managerul responsabil de acest proiect, Alexandru Draghici, spune ca in prezent toti muncitorii din echipa sunt romani insa acest lucru ar putea sa se schimbe in conditiile in care criza de muncitori calificati este agravata de refuzul tinerilor de a face o munca "murdara si neatragatoare".