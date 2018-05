Candidati la job si angajatori: Invatati sa nu mai creati asteptari false!

Am sa incerc sa exemplific ce se intampla printr-o mica povestioara, si sunt curioasa daca o recunoasteti:Suntem responsabili cu totii de modul in care construim asteptari, suntem pagubitii sau beneficiarii relatiilor pe care le nastem prin ceea ce promitem ca putem face.Inca mai cred, dupa 16 ani de interfata intre firme si candidati, in calitate de consultant in recrutare, ca o harta corecta a ceea ce ofera fiecare dintre cele 2 parti este reteta unei convietuiri profesionale de lunga durata, echitabil profitabila.Reconfigurarile de pe piata mondiala a muncii, nu doar in Romania, au aratat ca nu este stabil sa aiba de castigat doar o parte intr-o relatie de munca, si au aratat ca tinerii au ajuns sa fie motivati din ce in ce mai greu sa aleaga o meserie utila in economie, sa se gandeasca serios la rolul lor, sa simta mandrie profesionala bazata pe o reala expertiza: aceea care se construieste in ani de studiu si de lucru; iar companiile trateaza reactiv problema fluctuatiei de personal, si nu proactiv.Intalnesc niste sabloane comportamentale din care ar fi benefic sa iesim: se copiaza prea mult, oamenii se feresc sa fie altfel, aleg sa spuna ce cred ca ceilalti ar vrea sa auda, pretentiile au crescut nejustificat in relatia angajat-angajator, asumarea responsabilitatii s-a diluat, si culmea, intr-o lume care se schimba cu viteza, inca facem lucrurile ca ieri, calcam pe aceiasi pasi inainte si inapoi, fara abordari noi.Fa-ti azi curaj sa vezi lumea asa cum e, aplica pe job360.ro si arata-ti interesul pentru un domeniu de activitate. Fa-ti cont, incarca cv-ul tau si vei putea face gratuit testul EU360 Abordeaza altfel cautarea unui job: calitativ, nu cantitativ. Nu te mai multumi a da copy-paste cv-ului tau, incearca sa te vezi prin perspectiva intrebarilor pe care doar cu cel mai bun prieten stii sa ti le pui. Poti sa te inspiri din intrebarile pentru contul tau de candidat pe job360.ro.Ai rabdare, gandeste-te, si cere si angajatorului sa descrie si el corect jobul pe care ti-l ofera: macar conditiile reale de lucru, profilul adevarat al managerului ce va conduce activitatea ta, si ce sa faci ca efortul tau sa fie cuantificat.Cu cat aveti, si tu si angajatorul, o descriere mai corecta a ce va promiteti, a ceea ce puteti sa va oferiti, cu cat va implicati mai intens in a lucra impreuna, fara sa trisati, cu atat va castigati respectul reciproc si beneficii, iar tu, calitate vietii tale profesionale, sociale, personale.Job360.ro implicat in crearea asteptarilor corecte in actul recrutarii.