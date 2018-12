Ce inseamna "activitati independente", in functie de tara in care traiesti

Acesti angajati au raportat cateva motive pentru care au preferat sa desfasoare activitati independente: oportunitati convenabile (23%), continuarea unei afaceri de familie (16%), practica uzuala in domeniu (15%), ore de munca flexibile (11%), imposibilitatea de a gasi un loc de munca (11%) si la solicitarea fostului angajator (2%).Ca principale dificultati, angajatii care desfasoara activitati independente au mentionat: povara administrativa ridicata (13%), perioade in care nu au clienti, comenzi sau proiecte in derulare (12%), intarzierea sau lipsa platilor (12%), perioade de dificultati financiare (9%), lipsa influentei in stabilirea preturilor (8%), lipsa venitului in cazul imbolnavirii (8%) . Aproape o treime (28%) au raportat ca nu se confrunta cu dificultati.In 15 state membre ale UE, "oportunitatile convenabile" reprezinta cel mai frecvent motiv mentionat pentru a desfasura activitati independente, cel mai ridicat procent fiind inregistrat in Bulgaria (42%), Italia (39%) si Ungaria (36%) . In trei tari - Belgia (28%), Germania (21%) si Letonia (20%) - cel mai frecvent motiv a fost "practica uzuala in domeniu", iar in alte trei - Polonia (27%), Grecia (25%) si Spania (24%) - este predominanta "continuarea unei afaceri de familie"."Imposibilitatea de a gasi un loc de munca" a fost mentionata ca fiind cea mai frecventa cauza in Romania (38%) si Cipru (25%), iar in sase state - Austria (40%), Danemarca (35%), Marea Britanie (27%), Luxemburg si Franta (ambele cu 26%) s-au citat "alte motive".