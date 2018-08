Ce strategie are Deutsche Bank pentru a-si reduce costurile: Angajatii sa calatoreasca mai putin!

Intr-un mesaj intern trimis vineri angajatilor Deutsche Bank, James von Moltke le-a cerut acestora "sa profite de orice oportunitate pentru a limita calatoriile care nu sunt esentiale pana la finele anului. Cu ajutorul vostru ne vom atinge obiectivele de reducere a costurilor", transmite Bloomberg.Aceasta restrictionare a calatoriilor este ultimul exemplu al masurilor de reducere a costurilor demarate de noul director general Christian Sewing, care a luat in vizor beneficiile de genul bilete de tren la clasa I si chiar si cosuri zilnice cu fructe proaspete.In luna aprilie a acestui an, cand a fost numit in fruntea celei mai mari banci germane, Sewing a promis ca in 2018 va mentine cheltuielile sub 23 de miliarde de euro, in principal prin eliminarea a cel putin 4.000 de locuri de munca. Introducerea unei atitudini mai restrictive fata de calatorii este un alt element esential in eforturile oficialilor Deutsche Bank de reducere a cheltuielilor.Potrivit unei surse din interiorul bancii, luna trecuta directorul financiar i-a invitat pe toti angajatii Deutsche Bank sa isi prezinte propriile lor propuneri de reducere a costurilor. Sursa adauga ca peste 500 de propuneri au fost primite in primele 24 de ore."Suntem recunoscatori pentru numeroasele idei venite de la angajati. Printre aceste, cheltuielile de calatorie sunt cele mai frecvente subiecte," se arata in mesajul trimis de James von Moltke.Dupa trei ani consecutivi cu pierderi, Deutsche Bank vrea sa revina pe profit in 2018. La inceputul lunii aprilie, Deutsche Bank a schimbat directorul general si spera ca sub conducerea lui Christian Sewing vrea sa se reorienteze pe activitatile mai traditionale precum finantarea companiilor si pe Germania si Europa.