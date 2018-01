Cei mai multi parinti care aleg sa se intoarca mai devreme la serviciu din concediul pentru cresterea copilului sunt din Bucuresti

Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati 89.702 beneficiari ai stimulentului de insertie pentru cresterea copilului, cei mai multi fiind in Bucuresti - 12.841 si in judetele Cluj - 3.908, Timis - 3.838, Iasi - 3.569 si Constanta - 3.381.Cea mai mare valoare a sumei medii platite in luna noiembrie (drepturi curente) a fost inregistrata in judetul Giurgiu - 637,25 lei.In ceea ce priveste situatia beneficiarilor suspendati de la plata in luna noiembrie, numarul acestora a fost de 5.024, cei mai multi inregistrandu-se in Bucuresti - 608 persoane.De asemenea, in cea de-a 11-a luna a anului au fost efectuate alte plati (restante, reluari in plata, plati neachitate, corectii etc.) in contul acestui beneficiu de 3,39 milioane de lei, cea mai mare suma fiind platita in judetul Bucuresti, de 618.508 lei.Stimulentul de insertie pentru cresterea copilului, in valoare de 650 lei/luna, se acorda parintilor care decid sa se intoarca mai devreme la serviciu din concediul pentru cresterea copilului.