Criza fortei de munca se amplifica in 2018. Firmele din Romania nu mai au pe cine sa angajeze!

Intrebati privind criza de pe piata fortei de munca in acest an, 72% dintre respondenti au declarat ca fenomenul se va amplifica in acest an, 22% estimeaza ca situatia va ramane la acelasi nivel ca si in 2017, in timp ce 6% au evitat sa raspunda, considerand ca, in actualul context macro-economic, este dificil sa preconizeze ce se va intampla in urmatoarele luni."Criza, respectiv razboiul pentru talente, se va amplifica in 2018. Sunt industrii unde specialistii sunt putini, sunt industrii care se dezvolta asa de repede incat piata nu face fata. Razboiul nu mai este dus doar la nivel de management, ci chiar la nivel de entry si specialisti. De ce? Piata nu este foarte educata din punct de vedere al resurselor umane, generatia Y este o generatie dificila, greu de loializat, foarte interesata de mediul online", a declarat, in cadrul Barometrului TrainYourBrain&Frames, Loreda Dragomir, country manager Romania si Bulgaria Kienbaum, leaderul pietei de executive search in Germania.Potrivit comunicatului care prezinta rezultatele Barometrului, Nevenca Doca, director executiv resurse umane Banca Transilvania, considera ca decalajul dintre cererea de forta de munca specializata si oferta se va accentua, pe fondul cresterii emigratiei, pe de o parte, si al angajarilor in cadrul companiilor de stat, pe de alta parte.Oamenii de afaceri si expertii in resurse umane sunt ingrijorati si de impactul modificarilor fiscale intrate in vigoare in acest an dar si de perspectivele unor noi decizii in acest sens (schimbarea regimului de impozitare a profesiilor liberale, introducerea impozitului progresiv etc.), despre care multi spun ca vor bulversa mediul de business.Chestionati in ce masura deciziile fiscale (trecerea contributiilor la angajat, scaderea impozitului pe profit etc.) vor afecta piata muncii in 2018, 85% dintre respondenti au declarat ca acestea vor avea un efect negativ, 12% au afirmat ca impactul in sectorul in care activeaza va fi unul relativ scazut, in timp ce 3% au declarat ca nu au toate datele pentru a da un raspuns."Transferul contributiilor sociale in sarcina angajatilor a implicat marirea salariilor brute (fie prin modificarea contractelor de munca, fie prin acordarea de bonusuri) in vederea asigurarii acelorasi salarii nete. Deoarece companiile nu pot fi obligate la marirea salariilor brute (mediul de afaceri nu a considerat oportun acest transfer), pot aparea dezechilibre in piata muncii. Mai mult, marirea salariilor brute presupune un efort administrativ ridicat/costuri suplimentare pentru companiile cu multi angajati. Totodata, transferul contributiilor sociale transmite un mesaj de nesiguranta pentru mediul de afaceri, Parlamentul putand aproba/anula transferul contributiilor", au declarat consultantii Mihai Marc si Alexandra Nicolae, de la Menzer & Bachmann - Noerr Member of Noerr Group.O alta concluzie care se desprinde din Barometrul semestrial privind perspectivele pietei fortei de munca este aceea ca anul 2018 va fi unul in care ofertele de munca isi vor diversifica tot mai mult paleta de servicii si nu va mai fi de ajuns doar un salariu bun pentru a angaja un profesionist."Intrebati care vor fi principalele avantaje care vor face diferenta intre ofertele companiilor, in 2018, 68% dintre cei chestionati au mentionat pachetul salarial, 54% au amintit de soliditatea firmei, iar 40% au indicat serviciile suplimentare puse la dispozitia angajatilor (traininguri, participari la evenimente etc.). Flexibilitatea programului de lucru (23%) si posibilitatea de dezvoltare si promovare profesionala (19%) s-au aflat, de asemenea, pe lista celor mai importante avantaje mentionate de oamenii de afaceri si expertii HR", arata comunicatul.In context, Alexandru Baltat, managerul Train Your Brain, arata ca investitia in dezvoltarea personala a devenit mult mai importanta, la un anumit nivel, decat castigul salarial.Potrivit "Barometrului semestrial privind perspectivele pietei de munca", realizat de Train Your Brain si Frames Media Network, domeniile care vor atrage cea mai dinamica evolutie pe piata de HR in acest an vor fi IT-ul si retailul.74% dintre managerii chestionati considera ca vedeta pietei muncii in 2018 va fi sectorul IT, care va continua sa genereze cea mai dinamica evolutie pe piata resurselor umane. Pe locurile urmatoare, in topul reiesit din opiniile investitorilor, s-au situat retailul, mentionat de 68% dintre cei chestionati, sectorul constructiilor (52%), serviciile (48%), sectorul medical/pharma (34%), serviciile de suport (21%) si industria auto, cu tot cu serviciile aferente (18%).Barometrul a fost realizat pe un grup de 150 de oameni de afaceri si experti HR in perioada 15 decembrie 2017 - 20 ianuarie 2018. Metodele folosite pentru chestionare au fost email-ul si interviul telefonic.Infintata in 2012, Train Your Brain este o companie care organizeaza traininguri, conferinte, seminarii si evenimente conexe pentru diverse companii din toate domeniile de business.Infiintata in 2012, Frames Media Network este o companie care ofera servicii complete de relatii publice si consultanta in comunicare si web design.