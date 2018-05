Da-ti valoare! Cum te pregatesti eficient pentru un interviu de angajare castigator

Trebuie sa iti dai valoare daca iti pasa de tine. Trebuie sa iti dai valoare si daca iti pasa si de cei din jurul tau, pentru ca ii ajuti sa te poata aprecia la maximum de potential.Un mod rapid de a gasi ceea ce poti valoriza in tine, cum sa te prezinti pe tine celorlalti, spre ce sa te indrepti, este testarea cu 3Angle , un test inovativ, intuitiv, o oglinda corecta in care vrei sa te privesti.Rezultatul testului te ajuta imediat sa folosesti optim comportamentul tau natural, vectorii tai de forta, dar si sa iti cunosti si controlezi slabiciunile, umbra ta. Iti prezinta domeniile de activitate in care ai simti implinire.Cand vrei un job mai bun, te gandesti la activitate mai putin stresanta, un manager mai bun, salariu mai mare, sa fii mai aproape de casa, beneficii in pachetul oferit de angajator, si, desigur, te gandesti cum sa faci sa convingi, cum sa faci sa obtii o viata mai buna privind prin prisma a tot ce aduce un nou job.Cauti ofertele angajatorilor, alegi, aplici, esti chemat la interviu.Ce spui in timpul interviurilor trebuie sa fie onest, in linie cu ce ai prezentat in CV si cu cerintele jobului, dar si interesant pentru interlocutorul tau, fie ca este un profesionist in resurse umane, fie ca iti face impresia unui novice in domeniu.Inca de la faza in care cauti ofertele angajatorilor iti pui intrebarea cea mai relevanta: "Ce ar fi cel mai bun pentru mine?". Crezi ca stii, pentru ca ai o diploma, pentru ca ai o experienta profesionala, pentru ca ai analizat niste situatii concrete din contextul tau de viata, pentru ca te cunosti. Oare chiar stii?Foloseste rezultatul testului 3Angle pentru a alege un job care se potriveste, pentru a avea cele mai relevante cuvinte cand te prezinti la interviu.Conform studiului Marketizator (Omniconvert) 80,2% dintre primii 702 care au facut testul 3Angle s-au recunoscut in profilul dat, cu o nota intre 8 si 10 (1 deloc - 10 in totalitate). Pana in aprilie 2018 peste 47000 si-au facut testul 3Angle si aproape 5500 testul EU360, pe site-ul job360.ro