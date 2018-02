Un calcul simplu: Indemnizatiile pentru mame vor scadea dupa majorarea contributiilor sociale

"Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%. Deci este un procent mai mare care se datoreaza.Acesta ca urmare a transferului contributiei de asigurari sociale de la angajator la angajat. In al doilea rand, baza de calcul la care se aplica aceasta cota de contributie este crescuta pentru ca salariul mediu brut pe economie a crescut ajungand de la 3.131 de lei la 4.162 de lei", a spus Claudia Sofianu, la o intalnire cu presa.Acesta a precizat ca scaderea se refera la acel concediu medical de 126 de zile pe care mama sau viitoarea mama poate sa le ia inainte sau dupa nastere cu conditia ca dupa nastere sa existe cel putin 42 de zile de astfel de concediu.Claudia Sofianu a mentionat ca este vorba de o indemnizatie de concediu medical care inlocuieste venitul salarial pe care mama il obtine in mod normal si ca nu este afectata indemnizatia de crestere a copilului care este platita de catre stat.Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului."Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa nu piarda. Conteaza interesul omului", a spus Teodorovici.