Ford va concedia aproape 20% din forta sa de munca din Europa

Provocarea de a investi in automobile electrice si hibride precum si in vehicule autonome, in paralel cu reducerea emisiilor motoarelor cu combustie pentru a indeplini cele mai noi norme de poluare, a fortat constructorii auto din Europa sa isi diminueze costurile si sa isi reduca gama de modele.Operatiunile Ford din Europa inregistreaza pierderi de mai multi ani, iar presiunile pentru restructurarea acestor operatiuni s-au intensificat dupa ce rivalul american General Motors si-a majorat profitul prin vanzarea marcilor europene Opel si Vauxhall catre grupul auto francez Peugeot SA.Ford a precizat ca va inchide trei uzine din Rusia, una din Franta si alta din Tara Galilor, si de asemenea va reduce numarul de schimburi la uzinele din Valencia, Spania, si Saarlouis, Germania. Daca la aceste inchideri se adauga si vanzarea uzinei Kechnec Transmission din Slovacia catre firma Magna, numarul de facilitati de productie pe care Ford le are in Europa se va reduce de la 24 in prezent pana la 18 la finele anului 2020."Am incheiat in mare parte consultarile cu partenerii sociali cu privire la masurile de restructurare", a declarat presedintele diviziei europene a grupului Ford, Stuart Rowley.Aproximativ 12.000 de locuri de munca ar urma sa fie afectate de aceasta restructurare, atat la facilitatile detinute in intregime de Ford cat si la societatile mixte din Europa, pana la finele lui 2020, in principal prin programe de plecari voluntare. Constructorul american are 51.000 de angajati in Europa, iar daca se adauga si salariatii de la societatile mixte numarul ajunge la 65.000.In luna ianuarie a acestui an, Ford a anuntat o revizuire de amploare a operatiunilor sale, revizuire ce includea si posibilitatea inchiderii de uzine si incetarii productiei unor modele de vehicule, in ideea de a ajunge la o marja operationala de 6% in Europa.Insa cererea pentru autoturisme este in scadere in Europa, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, prognozand ca inmatricularile de autoturisme vor scadea cu 1% in 2019 pana la 15 milioane unitati, revizuindu-si in scadere prognozele anterioare care mizau pe o crestere de 1%.Ford este prezent si pe piata din Romania. In anul 2017, Ford Romania a renuntat la productia monovolumului B-Max la fabrica din Craiova si a demarat productia SUV-ului EcoSport.