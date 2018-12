Liber profesionistii din Romania sunt cei mai nemultumiti din UE de munca lor

Anul trecut, in Uniunea Europeana erau 228 de milioane de persoane angajate si aproximativ 33 de milioane (14%) erau liber profesionisti. In Romania, din cei 8,967 milioane de persoane angajate erau 1,744 milioane de liber profesionisti.In trei state membre, peste 80% dintre liber profesionisti se declarau "foarte satisfacuti" de locul lor de munca: Suedia (83%), Malta (82%) si Danemarca (81%) . In alte 21 de state membre, proportia liber profesionistilor care se declara"foarte satisfacuti" de locul lor de munca variaza intre 30% si 70%.In sfarsit, in patru state membre proportia liber profesionistilor care se declara"foarte satisfacuti" de locul lor de munca este mai mica de 30%, respectiv Bulgaria (putin sub 30 %), Portugalia (29%), Cipru (26%) si Romania (19 %) .