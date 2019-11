Mai putin de jumatate dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 55 si 64 de ani erau angajati anul trecut. Cum stau lucrurile in Germania

In 2018, rata angajarii la cetatenii UE cu varsta cuprinsa intre 55 si 64 de ani era mai ridicata, respectiv 65% in randul barbatilor si 52% la femei, comparativ cu rata medie pentru toti adultii barbati si femei (60% si, respectiv, 48%) din UE.In perioada 2013-2018 a crescut rapid rata angajarii la categoria de varsta 55-64 de ani, in special proportia femeilor care lucreaza.Rata angajarii la cetatenii UE cu varsta cuprinsa intre 55 si 64 a crescut in perioada 2013-2018 in toate statele membre ale Uniunii Europene, cu exceptia Greciei. In Slovenia si Bulgaria, rata angajarii la aceasta categorie de varsta s-a dublat in aceasta perioada.Desi redus, un procent din ce in ce in mare dintre cetatenii UE cu varsta cuprinsa intre 65 si 74 de ani continua sa lucreze. In 2018, mai mult de un sfert (26%) din acest grup de varsta lucra in Estonia, iar procente de peste 15% erau inregistrate in Romania, Lituania, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda, Suedia si Letonia.