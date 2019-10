Muncitorii vietnamezi atrag ochii intregii Europe asupra Romaniei. BNS reclama comportamentul abuziv al patronilor

"Avem bani pentru a renova zeci de blocuri insa nu si mana de lucru necesara", spune Daniel Baluta, primarul sectorului 4 din Bucuresti, care a decis sa faca recrutari dincolo de frontierele europene. Afectate de emigratie si o rata a natalitatii scazuta, toate tarile din estul Uniunii Europene se confrunta cu acelasi deficit de mana de lucru.Tara vecina, Ungaria, intentioneaza sa acorde 75.000 de permise de munca in 2019 pentru muncitori din afara Uniunii Europene, adica de trei ori mai mult decat in 2017. Majoritatea vor fi acordate muncitorilor care provin din Ucraina dar sunt din ce in ce mai numerosi cei care vin din Vietnam, China, India si Mongolia. Guvernul condus de premierul Viktor Orban comunica foarte putin vis a vis de acest subiect avand in vedere ca lupta impotriva imigratiei a constituit un domeniu principal al politicii sale, incepand din 2010.Parasita de aproximativ patru milioane dintre locuitorii sai, care au decis sa emigreze spre tarile occidentale in cautarea unor locuri de munca mai bine platite, Romania a eliberat in primul semestru al acestui an peste 11.000 de permise de munca, fata de 10.500 de permise eliberate in intregul an 2018. Printre principalii beneficiari au fost muncitorii din Vietnam, Republica Moldova si Sri Lanka.Majoritatea acestor angajari au fost facute prin intermediul societatilor de recrutare, specializate in mana de lucru din Asia, al caror numar a crescut exploziv."La inceput eram solicitati pentru proiecte de talie modesta insa in ultimii trei ani cererea de muncitori pentru mari proiecte a crescut puternic", a declarat directoarea companiei Multi Professional Solutions, Corina Constantin.Potrivit unui studiu realizat de firma americana Manpower, patru din cinci angajatori romani au dificultati in a gasi angajati. In Ungaria, numai in sectorul industriei lipsa de mana de lucru este estimata undeva intre 40.000 si 50.000 de persoane."Este imposibil sa fie derulate proiecte de anvergura fara muncitori straini", a explicat Eva Toth, reprezentant al unui sindicat din industria chimica din Ungaria.Potrivit primarului Daniel Baluta, cei aproximativ 500 de vietnamezi care lucreaza pe santierele din sectorul 4 primesc un salariu net echivalent cu 900 de euro pe luna, adica cu o treime mai mult decat salariul mediu din Romania.Insa liderul sindical Dumitru Costin, de la BNS, critica ceea ce a numit "comportamentul abuziv" al mai multor patroni fata de imigranti.Potrivit lui Costin,"Atunci cand au calatorit mii de kilometri pentru a gasi un loc de munca, este evident ca vor asculta fara proteste si vor munci ore suplimentare neplatite pentru a nu fi retrimisi inapoi in tara de origine", sustine Dumitru Costin.La randul sau, Zoltan Laszlo, seful sindicatului lucratorilor din metalurgie din Ungaria (VSZSZ), afirma ca muncitori ungari sunt supusi la presiuni din partea sefilor lor atunci cand li se spune ca port fi inlocuiti foarte usor de muncitori ucraineni, mongoli sau vietnamezi.