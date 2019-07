OMV Petrom cere claritate si stabilitate fiscala, pentru a exploata zacamintele din Marea Neagra

"Neptun Deep este un proiect extrem de important, este o necesitate pentru Romania, fundamental pentru a asigura securitatea energetica, pentru ca vedem o scadere a productiei nationale de gaze, o interconectivitate redusa si preturi mai mari la gazele naturale. Este un proiect extrem de important pentru tara si un proiect extrem de important pentru OMV Petrom. Vom fi in continuare deschisi la un dialog cu autoritatile, astfel incat sa avem claritate in ceea ce priveste piata liberalizata. Acestea sunt cerintele cheie si trebuie rezolvate cat mai repede pentru a permite o investitie de multe miliarde de euro, astfel incat sa oferim Romaniei securitatea energetica de care are nevoie. (...) Este un proiect extrem de important pentru OMV Petrom si continuam sa fim extrem de angajati fata de acest proiect", a explicat Verchere.Aceasta a precizat ca schimbarile necesare pentru o decizie de investitii vizeaza claritate si stabilitate in ceea ce priveste climatul investitional, termeni competitivi din punct de vedere fiscal, dar si infrastructura cheie, iar termenul este: "cat mai repede posibil"."Claritate si stabilitate, stabilitatea climatului investitional, termeni competitivi din perspectiva fiscala si claritate cand vine vorba de accesul la piata liberalizata. In plus, avem nevoie de infrastructura cheie, dar asta nu tine neaparat de aspectul legislativ. In ceea ce priveste intervalul de timp, noi vrem cat mai repede posibil pentru ca noi consideram ca aceasta este o adevarata necesitate pentru Romania, dar si pentru companie. Noi, impreuna cu partenerul (ExxonMobil n.r), am cheltuit deja 1,5 miliarde euro pe acest proiect. Cu cat dureaza mai mult cu atat se deterioreaza aspectele economice", a subliniat aceasta.Christina Verchere a precizat ca operatorul in acest proiect este ExxonMobil, iar OMV Petrom este copartener, dar a refuzat sa faca vreun comentariu legat de zvonurile privind intentia Exxon de a se retrage din proiect sau de a aduce inca un partener."Nu avem comentarii privind Exxon. Intrebarile trebuie adresate acestuia. (...) Pe partea de operare este un document confidential si nu facem comentarii legate de un document confidential", a spus sefa OMV Petrom.De altfel, si in comunicatul privind rezultatele financiare obtinute in prima jumatate a acestui an, reprezentantii companiei au reiterat ca, in ceea ce priveste Neptun Deep "mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde. Ramanem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra dezvoltate si suntem in dialog cu autoritatile pentru a intelege calea de urmat".OMV Petrom si ExxonMobil exploreaza blocul de mare adancime Neptun din Marea Neagra, unde rezultatele preliminare au indicat rezerve de 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze.