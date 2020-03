Personalul medical, la mare cautare: Solicitarile de angajare in spitale au crescut cu 227%

Numeroasele cereri de specialisti medicali vin ca urmare a raspandirii noului coronavirus in Romania si a nevoii de suplimentare a cadrelor medicale in spitale, conform reprezentantilor platformei de recrutare."Cresterile inregistrare in ultimele zile pe platforma MEDIjobs de recrutare de personal medical sunt o oglinda fidela a impactului epidemiei de COVID-19 asupra prestatorilor de servicii medicale", a comentat directorul general al MEDIjobs, Catrinel Hagivreta.Astfel, pe platfoma MEDIJobs se observa o triplare a solicitarii spitalelor de a angaja specialisti pe urmatoarele posturi: medici de boli infectioase, medici de urgenta, medici de laborator, medici anatomie patologica, medici epidemiologi, medici hematologi, medici microbiologie, medici igiena, medici pneumologi si medici imunologie-virusologie, se mentioneaza in comunicat.De asemenea, exista cereri semnificative si in randul asistentilor medicali pentru punctele de recoltare.In acest context, MEDIjobs anunta ca va sustine gratuit spitalele care au nevoie urgenta de personal medical, prin conectarea acestora cu medici sau asistente care doresc sa lucreze voluntar pentru o perioada determinata de timp."Pentru a veni in intampinarea eforturilor medicilor si autoritatilor, MEDIjobs a hotarat sustinerea 100% gratuita a spitalelor care au nevoie urgenta de personal medical, prin conectarea acestora cu medici sau asistente care doresc sa lucreze voluntar pentru o perioada determinata de timp. Voluntarii se pot inscrie la: medijobs.ro/voluntariat," a adaugat directorul general al MEDIjobs.De asemenea, platforma a creat si o linie telefonica speciala de recrutare medicala, care va functiona non-stop si unde spitalele pot solicita ajutor in gasirea de medici si asistenti medicali, precum si consultanta pentru desfasurarea eficienta a proceselor de recrutare in aceasta perioada. Numarul hotline este 0756 137 769.Compania de recrutare a observat si un trend crescator al utilizarii serviciilor de telemedicina si o accelerare a proceselor de recrutare pentru acesti furnizori, in mod special pentru medici de familie si medici generalisti. Ca o masura ce vine in sprijinul spitalelor publice si private din tara, medicina la distanta sau telemedicina ofera cadrelor medicale posibilitatea de a "consulta" online pacientii si de a le oferi sfaturi de preventie.In acelasi timp, ponderea cererilor de angajare pe alte ramuri medicale, cum ar fi cel al medicinei dentare, a scazut. Conform datelor din platforma MEDIjobs, anumite clinici de stomatologie au sistat intervievarea candidatilor, pentru o perioada determinata de timp, ca o masura de precautie pana la ameliorarea crizei epidemiologice.