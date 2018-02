Presedintele Sanitas spune ca nu sunt scaderi uriase de salarii in Sanatate, dar recunoaste ca unii au pierdut si cate 1.000 de lei

"Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au fost inregistrate in cazul celor cu functii mari. Aici este vorba despre sefii de centre din asistenta sociala, de personalul din DSP-uri, functionarii publici si cei din conducere.Am mai avut probleme cu directorii economici din spitale, cu directorii de ingrijiri...Este culmea ca, totusi, seful sa aiba mai putin decat cel pe care il reprezinta.Nu in ultimul rand, am mai avut probleme la nivelul asistentei din prefecturi (...). De asemenea, farmacistii au avut probleme, si care la Gradatia 5 ieseau din acea zona a grilei, dupa majorarea cu 25%.Avem si lipsa unora, cum ar fi chimistii, biochimistii pe care noi ii reprezentam, iar ei nu au fost dusi mai aproape de partea de medic ca si studii si au ramas intr-o zona in care suntem acuzati ca nu am ridicat mai sus.Ordonanta 91 ne ofera posibilitatea sa mai facem modificari, dar nu stim inca, pentru ca acest lucru inseamna bani. Functionarii publici au probleme pentru ca, de exemplu, in DSP-uri lucreaza trei intr-un birou si iau trei salarii diferite.Nu sunt scaderi uriase de salarii, dar sunt de 200-300 de lei. In sectorul pe care il reprezint sunt pana in 5.000 de persoane care au pierdut bani la salariu, cu sume cuprinse intre 186 si 1.000 de lei", a explicat Barascu.La inceputul lunii februarie, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, afirma ca Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate."Daca nici in Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spunem, pentru ca acolo stiti foarte bine ce majorari salariale sunt. Noi am avut foarte multe discutii cu cei din Sanatate, a ramas ca Ministerul Sanatatii sa elaboreze un regulament de sporuri, chiar impreuna cu sindicatele, nu stiu ce s-a mai intamplat intre timp, dar este obligatoriu ca el sa fie gata pana in luna martie. Daca au ceva de reclamat, noi ii asteptam la minister sa stam de vorba cu ei si ei stiu ca de fiecare data cand au discutat cu noi li s-au rezolvat toate problemele, ca dovada Ordonanta 91 care s-a emis in luna decembrie", a spus Vasilescu la Palatul Parlamentului, intrebata cum comenteaza faptul ca angajatii din Sanatate au anuntat ca nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ca le scad salariile, iar daca din martie nu li se rezolva problemele vor iesi in strada.La momentul respectiv, Consiliul National al Federatiei Sanitas precizau, intr-un comunicat de presa, ca exista din ce in ce mai multe premise care conduc la posibilitatea declansarii conflictului de munca la nivelul sectoarelor Sanatate si Asistenta sociala si solicita public noii echipe guvernamentale sa gaseasca solutii viabile pentru ca salariile tuturor categoriilor profesionale din cele doua domenii de activitate sa inregistreze cresteri de la 1 martie 2018, in concordanta cu promisiunile exprimate de guvernanti pe parcursul anului 2017.CNSLR - Fratia a organizat, luni, sedinta Consiliului organizatiei, in cadrul careia a fost analizat stadiul derularii activitatii Comitetelor de Monitorizare, constituite la nivel local, privind implementarea unitara a noilor prevederi legale in domeniul fiscal si al dialogului social, stabilite conform Protocolului incheiat de Confederatie, cu Guvernul Romaniei.Membrii organizatiei sindicale s-au declarat nemultumiti de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 79/2017, referitoare la trecerea contributiilor de la angajat la angajator.