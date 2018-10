Romanii, in topul angajatilor din Europa care prefera sa ia pranzul deasupra tastaturii

Conform cercetarii, realizata de Uber Eats si YouGov in noua tari europene, unu din patru oameni consuma la birou acelasi feluri de mancare zilnic. In acest context, sandvisul pregatit acasa este cel mai consumat fel de mancare la pranz (63%), urmat de pizza (51%), burgeri (40%) si salate (39%).La nivel european, 32% dintre angajati au declarat ca nu isi iau deloc aceasta pauza, in timp ce peste 50% dintre cei care mananca la birou isi savureaza pranzul la desktop, in vreme ce 30% lucreaza chiar in timp ce mananca.In ceea ce priveste obiceiurile de consum in pauzele de masa, studiul releva faptul ca polonezii sunt cei mai predispusi sa manance acelasi lucru zi de zi, in vreme ce olandezii variaza cel mai mult meniul de pranz, adica doar 18% dintre ei mananca acelasi lucru in fiecare zi. Tot polonezii sunt cei care isi iau cele mai scurte pauze de pranz (26 de minute), in timp ce portughezii ajung la nu mai putin de 59 de minute.La polul opus se situeaza romanii care, in proportie de 32%, nu isi iau deloc o pauza de pranz. Totodata, romanii sunt cei mai predispusi sa-si ia masa pe birou, in timp ce lucreaza, pe cand majoritatea suedezilor aleg sa manance in spatiile comune de la locul de munca.Potrivit sursei citate, peste 84% dintre romanii care au participat la studiu se declara frustrati de rutina de pranz si de optiunile disponibile si, ca urmare, tot mai multi incep sa apeleze la aplicatiile de livrare de mancare.In Romania, odata cu cresterea considerabila a segmentului de livrare de mancare, multi romani se indreapta catre aplicatiile mobile, precum Uber Eats, pentru a-si potoli foamea, astfel incat 60% dintre angajati considera ca unul dintre beneficiile acestor aplicatii este posibilitatea de a se bucura de un preparat cald in timpul pauzei de masa, in timp ce 32% dintre ei folosesc aplicatia doar pentru a nu-si pregati singuri mancarea.De asemenea, aproximativ un sfert dintre respondenti (22%) sustin ca iau gustari furnizate de catre angajator, precum biscuiti, chipsuri sau fructe, iar mai putin de 2% recunosc ca "imprumuta" in mod deliberat, uneori accidental, masa de pranz a unui coleg de la frigiderul comun din birou.Cat priveste intervalul orar in care se serveste masa de pranz la locul de munca, cercetarea arata ca 61% dintre angajatii romani mananca intre orele 12:00 si 13:00. Singurii europeni care iau masa de pranz mai tarziu sunt spaniolii, majoritatea preferand sa manance intre orele 13:00 si 14:00. In timpul pauzei de pranz, respondentii poarta o discutie cu colegii (57%) sau stau pe internet (53%) si doar 4% incearca sa faca exercitii fizice.Studiul referitor la obiceiurile de pranz ale angajatilor europeni a fost realizat pe un esantion de peste 8.000 de adulti din Austria, Belgia, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Spania si Suedia.