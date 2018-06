Iata inca un capitol la care Romania se bate cu Bulgaria pentru ultimul loc din Europa

In randul statelor membre, tarile unde procentul persoanelor angajate care in mod obisnuit lucreaza de acasa este cel mai scazut sunt Bulgaria (0,3%) si Romania (0,4%), la polul opus fiind Olanda (13,7%), Luxemburg (12,7%) si Finlanda (12,3%) . Lucrul de acasa este usor mai frecvent in zona euro (5,7% din totalul persoanelor angajate) decat in UE (5%).In toate statele membre, procentul care lucreaza de acasa este mult mai mare in randul liber profesionistilor decat in randul angajatilor, 18,1% fata de 2,8% la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, in majoritatea statelor membre proportia femeilor care lucreaza de acasa este mai mare decat proportia barbatilor, 5,3% fata de 4,7% la nivelul UE. Exceptie fac Olanda (14,7% dintre barbati fata de 12,6% dintre femei lucreaza de acasa) si Danemarca (9,5% dintre barbati fata de 7,6% dintre femei).Lucrul de acasa tinde sa creasca odata cu inaintarea in varsta. La nivelul UE doar 1,6% din persoanele cu varsta intre 15-24 ani lucrau in mod obisnuit de acasa in 2017, acest procent crescand la 4,7% in cazul categoriei de varsta 25-49 de ani si la 6,4% pentru cei cu varsta intre 50 si 64 de ani.