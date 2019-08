Salariatii ar putea plati contributii sociale pentru o parte din tichetele cadou

"Se propune includerea in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii (CAS, CASS si CAM), a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru alte situatii decat decat cele cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie.Se mentine regimul de exceptare de la plata contributiilor sociale numai pentru tichetele cadou acordate de angajator/platitor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, in limita plafonului de 150 lei/eveniment/persoana", se precizeaza in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.Contributia de asigurari sociale este de 25% platite de angajat, plus 4% pentru conditii deosebite de munca si 8% pentru conditii speciale si alte conditii de munca, platite de angajator. Contributia de asigurari sociale de sanatate este de 10% platita pentru salariat.In cadrul proiectului de Ordonanta pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat de Ministerul Finantelor, se mai regasesc si propuneri de limitare a angajarilor in aparatul de stat , introducerea taxei pe zahar si cresterea accizei la tutun