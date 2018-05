Se apropie adevarata criza a fortei de munca in Romania

Erbasu (Patronatul Constructiilor):

"Legea este total nepregatita pentru ce va urma. Este dezastru si acum, dar adevaratul dezastru va fi in 2021-2022-2023. Atunci va fi cu adevarat un moment in care vom spune ca nu avem solutii deloc. Nu avem nimic pregatit din spate. Au plecat toti specialistii spre imobiliare, ca e singurul motor care functioneaza pe piata romaneasca, si acum nu avem forta de munca", a sustinut Erbasu.El a aratat ca un muncitor cere acum un salariu mai mare cu 30-40% fata de luna decembrie 2017. "Aceasta crestere va continua, fara posibilitatea de a fi prinsa intr-un buget planificat acum", considera reprezentantul patronatelor.Erbasu a apreciat ca peste jumatate dintre licitatii vor fi reluate, intrucat bugetele fie au fost calculate din birou, eronat, fie pe baza preturilor de anii trecuti."Putini veti avea noroc de castigatori care vor avea posibilitatea sa aduca bani de acasa si sa va termine lucrarea pentru prestigiu. Marea majoritate dintre beneficiarii care sunteti aici veti relua licitatiile. Nu sunteti vinovati, nici proiectantii nu sunt, dar nu avem o legislatie capabila sa preia in acel moment un astfel de fenomen", a sustinut Erbasu.El estimeaza ca peste doi ani va fi un deficit de sute de mii de muncitori in sectorul constructiilor."Criza acum e mica, avem o criza de 50.000 - 60.000 de oameni, insa peste doi ani vom avea o criza de sute de mii de oameni", a aratat presedintele FPSC.Asociatia Parteneriat pentru Proiecte si Fonduri Europene (APPFE) si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) au organizat marti o conferinta privind impactul legislatiei in domeniul achizitiilor publice asupra derularii proiectelor finantate din fonduri europene si nationale.