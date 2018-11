Sindicatele de la metrou intra in greva generala pe termen nelimitat, incepand de miercuri

"In urma interventiei administratiei, precum si a interpretarii Legii 62/2011, nu a fost insusita ideea ca activitatea metroului este o activitate continua, asadar suntem nevoiti sa amanam greva propriu-zisa cu minim doua zile. Astfel, Consiliul General USLM a fost intrunit si a hotarat continuarea conflictului colectiv de munca prin greva generala incepand cu ziua de miercuri, 21.11.2018, intre orele 4:00 - 16:00, pe perioada nedeterminata", potrivit unui comunicat al USLM.Reprezentantii USLM considera ca aceste doua zile vor ajuta la dezamorsarea conflictului colectiv de munca, pentru a evita neplacerile publicului calator.Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat miercuri seara ca greva de la metrou este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comerciantii din statii, metroul Bucuresti nefiind construit pentru bunastarea catorva dintre liderii sindicatului."Auspiciile sub care fac aceste declaratii de presa sunt legate de faptul ca, dupa parerea mea, bogatii din Ministerul Transporturilor au luat ostatice companiile din subordinea sa, si ma refer aici la faptul ca, spre deosebire de cei multi angajati din diverse companii ale MT, care lucreaza in conditii grele si cu salarii mici, astazi ne confruntam cu o posibila greva pe care sindicatul de la metrou vrea sa o declanseze pentru a sustine o revendicare salariala de 42%, la care nu a inteles sa renunte sau sa negocieze nici pana astazi. Metroul Bucuresti nu a fost construit pentru bunastarea catorva dintre liderii sindicatului, care, de mai bine de 20 de ani, conduc sindicatul Metrorex si negociaza in numele a mii de angajati ai acestuia intotdeauna avand in vedere si propriile lor interese. Aceasta greva nu este pentru bunastarea muncitorilor de la Metrorex. Aceasta greva este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comerciantii din statiile de metrou", a subliniat Sova.Potrivit acestuia, negocierile referitoare la incheierea Contractului Colectiv de Munca au inceput cu cateva luni in urma, au fost 8 runde de negocieri, iar principala si singura revendicare nenegociabila a fost cresterea salariilor cu 42%."In aceste conditii, nici la concilierea pe care administratia Metrorex a avut-o la Inspectoratul Teritorial al Muncii cu reprezentantii sindicatului acestia nu au acceptat - si exista documente in acest sens - niciun fel de reducere a procentului pe care il pretind", a afirmat seful de la Transporturi.Ministrul de resort a mentionat, totodata, ca angajatii de la metrou au beneficiat de cresteri salariale in ultimii patru ani astfel: in 2015 - 9%, in 2016 - 12%, in 2017 - 21% si in 2018 ar trebui negociata o crestere salariala de 42%.Lucian Sova a aratat, totodata, ca numarul de salariati de la Metrorex este de 4.528, din care personal TESA - 953 de persoane, personal de conducere - 132, personal de executie - 821 si personal operativ - 3.575.Salariul mediu brut lunar pe cele mai importante categorii de salariati este de 7.300 lei pentru personalul tehnic, 8.000 lei pentru mecanici si mecanici ajutor si 5.300 lei pentru cei care lucreaza in regim de noapte in statiile si pe liniile de metrou. Ministrul a amintit ca, pe langa salarii, exista o serie de beneficii negociate si obtinute de salariatii Metrorex, precum tichete de masa de 12 lei/zi, decontarea a 75% din valoarea biletelor de odihna si de tratament, decontarea a 50% din costul abonamentelor pe calea ferata si rutiera, decontarea a 99% din pretul cazarii la Hotelul Zamora din Busteni (hotel care apartine sindicatului) sau permise CFR cu minimum 6 calatorii."Daca, astazi, noi vom ceda nu negocierii, ci santajului la care sunt supusi nu angajatii Metrorex, nu conducerea Metrorex, nu conducerea Ministerului Transporturilor, ci sutele de mii de bucuresteni care beneficiaza de acest serviciu, practic fiecare bucurestean va trebui ca, de la data la care va intra in vigoare un Contract Colectiv de Munca care sa prevada o crestere cu 42% a salariilor, fiecare calator va plati echivalentul unei paini pe zi, paine care in loc sa fie mancata acasa va fi transferata celor de la Metrou, mai ales in beneficiul liderilor sindicali. Daca noi vom accepta cresterea de 42% la salarii, aceasta nu va putea fi dusa decat in costurile biletelor de calatorie. Vreau sa stie toti bucurestenii ca, practic, astazi, noi cu totii suntem supusi unei presiuni sindicale care trebuie, in viziunea celor care ameninta cu greva, sa conduca la cresterea preturilor la biletul de metrou la 4 lei o calatorie, 8 lei - doua calatorii. Mie nu mi se pare ca acest lucru poate fi acceptat nici de catre Ministerul Transporturilor, nici de catre administratia Metrorex, nici de catre cetatenii care circula cu metroul", a subliniat Lucian Sova.Seful de la Transporturi a reiterat faptul ca administratia Metrorex este deschisa negocierilor, insa nu unui santaj."Pe de alta parte, vreau sa ii spun domnului Radoi ca, asa cum am facut-o in ultimele doua luni, o facem si astazi si vorbesc aici in numele administratiei Metrorex: suntem deschisi negocierii, dar nu unui santaj. Administratia Metrorex, succesiv, a propus diverse procente de crestere a salariului. Astazi, incepand de la aceasta ora, ii spun domnului Radoi: fiecare ora care trece pana la semnarea Contractului Colectiv de Munca inseamna pierderea a cate unui procent din cele negociate pana astazi cu administratia Metrorex. Vreau sa se stie bine ca astazi, practic, noi nu negociem pentru linistea noastra. Negociem pentru interesele milioanelor de bucuresteni, a milioanelor de calatori cu metroul, care trebuie sa plateasca servicii corecte pe care Metrorex trebuie sa le furnizeze in conditii de calitate si nu negociem si nu vom negocia niciodata pentru beneficiile unui grup restrans de lideri care, de fapt, manipuleaza intregul personal de la Metrorex. Ion Radoi vinde iluzii astazi tuturor angajatilor din Metrorex spunandu-le ca poate sa negocieze o crestere de 42% a salariilor lor. De fapt, stie foarte bine ca 42% crestere salariala este ilegala. Cresterea salariala nu poate fi acordata decat in corelare cu cresterea productivitatii muncii, lucruri care au fost discutate la nenumaratele intalniri pe care administratia Metrorex le-a avut cu sindicatul", a explicat oficialul MT.Trenurile de metrou nu au circulat nici joi dimineata, in intervalul orar 4:00 - 6:00, in urma declansarii unei greve de avertisment de catre USLM.