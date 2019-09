Studiu: 5 din 10 romani isi doresc sa fie antreprenori sau freelanceri

"Pentru 48% dintre romanii care au participat la cel mai recent survey derulat de eJobs Romania cariera ideala inseamna sa fie antreprenori sau freelanceri, in timp ce doar 36% sunt multumiti de statutul de angajat full-time. 6,2% dintre respondenti ar fi fericiti daca ar putea lucra doar part-time, in timp ce 9% nu au o perspectiva clara despre cum ar trebui sa arate cariera ideala. Asta in ciuda faptului ca aproape 60% dintre cei care au raspuns cred ca este mai greu sa fii antreprenor decat angajat", se arata in comunicatul transmis de platforma de recrutare online.Intrebati care sunt domeniile in care ar alege sa-si deschida un business, cei mai multi au indicat Alimentatie / HoReCa, urmatoarele optiuni fiind Vanzari, Agricultura si Educatie/Training."Statutul de antreprenor pastreaza in continuare o aura de miraj pentru o parte din ce in ce mai mare dintre romani. Desi sunt constienti ca nu este neaparat usor, ba dimpotriva, viseaza ca, la un moment dat, sa-si deschida propria afacere sau sa lucreze ca freelanceri. Iar aceasta dorinta este generata, in principal, de o nevoie mai mare de libertate si autonomie. Cu toate acestea, doar 12% dintre participantii la acest studiu sunt, in prezent, antreprenori sau freelanceri", a spus Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.Atunci cand vine vorba de avantajele vietii de antreprenor, 7 din 10 romani pun pe primul loc faptul ca ar putea sa lucreze intr-un domeniu de care sunt cu adevarat pasionati. Alte "beneficii" mentionate de acestia sunt libertatea de a-si alege singuri echipa cu care sa lucreze, faptul ca nu ar avea sefi sau ca ar castiga mai multi bani. Doar 37% cred ca statutul de antreprenor le-ar oferi mai mult timp liber pe care sa-l petreaca alaturi de familie si de prieteni."Studiul arata ca romanii au inceput sa fie mult mai calibrati la ce inseamna, de fapt, sa ai o afacere. Da, ai mai multa libertate, dar aceasta libertate vine cu un pret si nu trebuie confundata cu mai mult timp liber. 53% dintre cei care au participat la studiu sunt constienti de faptul ca ar munci mai mult decat in calitate de angajat. Nici in privinta veniturilor nu sunt complet relaxati. Chiar daca, in principiu, de la un anumit punct de dezvoltare a afacerii castigurile ar trebui sa fie mai mari decat atunci cand lucrau in cadrul unei companii, riscul de a nu avea siguranta unui venit constant, luna de luna, ii sperie pe cei mai multi", a adaugat Bogdan Badea.Cei care nu sunt atrasi de perspectiva antreprenoriatului sau nu au curaj inca sa porneasca pe acest drum mai trec la capitolul "dezavantaje" urmatoarele aspecte: concurenta in piata este deja prea mare, se tem de responsabilitatile uriase pe care le presupune acest statut, partenerii de afaceri care nu-si respecta obligatiile de plata sau de faptul ca nu ar mai avea suficient timp liber.Din prisma acestor motive, 10% dintre respondenti au spus ca, desi si-ar dori, nu isi vor deschide vreodata un business. Aproape 5% declara ca vor face acest lucru pana la finalul anului, iar alti 9% in urmatorul an. Aproximativ 20% planuiesc sa aiba o afacere in urmatorii 1-3 ani, iar 7,5% vor sa faca acest pas in urmatorii 3 - 5 ani de acum."Un alt rezultat interesant al studiului este ca 29% dintre participanti au incercat pana acum sa aiba o afacere, insa doar in jumatate dintre aceste cazuri inca mai functioneaza. Principalele motive pentru care au renuntat au fost veniturile mai mici decat atunci cand erau angajati, alegerea gresita a domeniului, falimentul sau faptul ca aveau parea putina experienta in domeniu", explica Bogdan Badea.Studiul a fost derulat in perioada august-septembrie 2019 pe un esantion de 1.100 de persoane.Lansata in 1999, eJobs este prima platforma de recrutare lansata in Romania. Ea apartine companiei Ringier Romania, parte din Ringier AG, compania internationala de media localizata in Zurich, Elvetia. eJobs.ro are un numar de peste 4 milioane de CV-uri, mai mult de 2 milioane de utilizatori unici lunari, 7.000 de CV-uri actualizate zilnic si o baza de fani de 290.000 pe Facebook.