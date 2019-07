Uber a renuntat la 400 de angajati, o treime din departamentul de marketing

Intr-un comunicat, firma din San Francisco (California, SUA) a confirmat informatia prezentata de The New York Times si a explicat ca decizia face parte din procesul de restructurare in care este implicata compania Uber de la iesirea sa pe bursa, pe 10 mai."Vorbim clar: trebuie sa ne recuperam avantajul. Castigam fiind rapizi si multe dintre echipele noastre sunt destul de mari, ceea ce face sa de dubleze munca", a spus, pentru a justifica aceste concedieri, CEO al Uber, Dara Khosrowshahi.Decizia vine dupa ce, pe 7 iunie, au parasit compania doi directori, cel de operatiuni, Barney Harford, si sefa Departamentului de marketing, Rebecca Messina, plecarea lor fiind justificata, la acel moment, prin faptul ca posturile lor nu mai sunt necesare odata cu restructurarea.In cazul lui Harford, chiar Khosrowshahi si-a asumat responsabilitatile acestuia, deoarece, odata realizata iesirea pe bursa si "cu actualul mers al companiei", a spus el, are mai mult timp la dispozitie."Asta imi permite sa fiu mai implicat in operatiunile zilnice si sa ajut managerii nostri la solutionarea problemelor in timp real, pe masura ce se asiguram ca facem ca viziunea noastra pentru platforma sa devina o realitate", a precizat Khosrowshahi.In legatura cu fosta sefa de marketing, CEO-ul companiei a explicat ca "este tot mai clar pentru noi ca este crucial sa avem o relatie consistenta si unificata cu presa, consumatorii, partenerii si politicienii", motiv pentru care am decis unificarea departamentelor de marketing, comunicatii si politica.In acest context, postul ocupat de Messina a disparut, fiind integrat in noul macrodepartament condus de cel care a fost, pana la acel moment, vicepresedinte de comunicare si politici publice, Jill Hazelbaker.In paralel, dupa anuntul Uber, principalul sau competitor pe pietele americana si canadiana, Lyft, a anuntat schimbari ale organigramei, respectiv renuntarea la seful de operatiuni, Jon McNeill, al carui post va disparea si atributiile sale vor fi repartizate altor directori.