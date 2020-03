Un sfert dintre angajatii romani nu au economii nici macar pentru o luna, daca raman fara job

In acelasi context, 31,3% dintre romani care au un loc de munca se tem ca ar putea contacta noul coronavirus (31,1%), in timp ce 11,2% dintre cei chestionati previzioneaza ca ar putea sa-si piarda locul de munca in perioada urmatoare.Potrivit sondajului, dintre cei care isi simt amenintat locul de munca, 34,5% s-au declarat foarte ingrijorati, iar 32,6% oarecum ingrijorati, in timp ce restul de 32,9% nu cred ca au in acest moment motive sa se teama pentru jobul lor.Totodata, peste 43% dintre persoanele intervievate pun aceste griji pe seama faptului ca situatia epidemiei de coronavirus ar putea afecta economic compania pentru care lucreaza, iar daca s-ar gasi in situatia de a-si cauta un nou job, 45,7% cred ca ar gasi greu, iar 20,6% chiar foarte greu.Pe de alta parte, peste jumatate dintre angajatorii chestionati (53,3%) au declarat ca au planuri de continuitate a afacerii in cazul agravarii epidemiei de coronavirus in Romania. De altfel, 60% dintre angajatorii care au participat la sondajul BestJobs afirma ca afacerea lor nu a fost pana acum afectata de criza epidemiologica."Deocamdata, pentru 20% dintre angajatori, principalele efecte ale contextului epidemiologic tin de faptul ca angajatii se tem sa intre in contact direct cu clientii, in special care provin din tarile cu risc ridicat. De asemenea, angajatorii au observat si ca unii furnizori nu si-au putut onora comenzile din cauza acestei situatii (10%) sau ca preturile pentru anumite produse pe care le achizitioneaza au crescut substantial (6,6%), iar angajatii nu mai pot calatori in interes de serviciu in afara tarii (6,6%). Peste 46,6% dintre companii spun ca au sistat oricum deplasarile de serviciu in zonele afectate de virus, iar 20% au anulat evenimente interne sau actiuni care implica un numar mare de participanti, din dorinta de a-si proteja angajatii", se arata in concluziile cercetarii.Referitor la efectele fata de noul virus, cei mai multi dintre angajati (43,9%) spun ca sunt doar putin ingrijorati ca ar putea contacta coronavirusul si 34,8% sustin ca sunt foarte ingrijorati de o posibila infectie cu noul virus, in timp ce doar 15,8% dintre respondenti nu sunt deloc ingrijorati."Instaurarea unei carantine totale la nivel national, care ar putea limita sau intrerupe capacitatea de a munci pentru o anumita perioada, ii face pe mai mult de jumatate dintre angajatii romani (52,1%) sa-si faca griji foarte mari, in timp ce aproape o treime dintre cei chestionati (32,1%) se declara mai putin ingrijorati", noteaza sursa citata.Cat priveste masurile pe care angajatii s-au gandit sa le ia daca raman fara loc de munca, un sfert dintre acestia (24,9%) au admis ca nu au economii nici macar pentru o luna.In acelasi timp, 21,1% dintre respondenti spun ca au bani cat sa le ajunga sa-si acopere cheltuielile de intretinere pentru cel mult trei luni, iar aproape 10% dintre angajati au afirmat ca, daca isi vor pierde locul de munca din cauza acestei epidemii, au economii care sa le permita sa traiasca linistiti pana la sase luni. Doar 7,4% dintre romani au bani pusi deoparte pentru pentru cel putin un an.Intrebati despre masurile de precautie si protectie pentru raspandirea virusului luate de compania pentru care lucreaza, aproape jumatate (47,9%) dintre cei chestionati au raspuns ca firma a suplimentat materialele sanitare (masti medicale de protectie, dezinfectant de maini, sapun etc.), 41,9% sustin ca au primit informatii legate de masurile de igiena si protectie pentru preventia bolii, iar 40,30% declara ca a crescut numarul de igienizari ale spatiului de munca si, mai ales, ale spatiilor intens circulate sau zonelor expuse (clantele usilor, bare de sustinere la scari, lift etc.).In plus, multi angajatori au inlocuit intalnirile directe de afaceri cu discutii la distanta (telefonice, prin Skype, video calls etc. - in proportie de 30,7%) si permit angajatilor care pot lucra de acasa sa faca acest lucru (30,4%).Pe fondul epidemiei cu COVID-19, cei mai multi angajati romani (82,8%) au declarat ca isi spala/dezinfecteaza mainile foarte des, 75,9% au mentionat ca evita pe cat posibil spatiile publice aglomerate (teatre, restaurante, mall-uri, hypermarketuri etc.), iar 67,4% nu mai intra in contact direct cu alte persoane (strangerea mainii, imbratisarile etc.).Totodata, aproape jumatate dintre cei chestionati (49,8%) evita transportul in comun, 42,5% stau acasa daca se simt bolnavi, in timp ce 13,4% poarta masca de protectie permanent, cand sunt in spatii publice."In cazul in care scolile ar fi inchise o perioada mai lunga de timp, 28,4% dintre respondenti nu au cu cine sa-si lase copiii in ingrijire si sunt astfel nevoiti sa stea cu ei. Dar daca transportul public va fi restrictionat o perioada mai lunga de timp, 71,8% dintre angajati (...) au cum sa ajunga la serviciu", conform rezultatelor cercetarii.Sondajul BestJobs a fost efectuat in perioada 9 - 16 martie 2020, pe un esantion de 1.262 de utilizatori de internet si un esantion de 244 de companii mici, medii si mari din Romania.