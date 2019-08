Vesti proaste pentru multinationale: Tinerii intre 18 si 25 de ani nu mai vor sefi, ci propria afacere

Este, de altfel, cel mai ridicat procent din tarile sondate.Mai mult decat atat, sase din 10 tineri romani (61%) se considera mai pregatiti de antreprenoriat decat generatiile anterioare si conduc, din nou, grupul de tari din studiu.Desi au toata deschiderea pentru a avea propria afacere, tot tinerii romani sunt cei care sustin ca actualul context socio-economic ridica mai multe bariere antreprenorilor decat in trecut - mai bine de doua treimi din respondenti (67%) sunt de aceasta parere.Peste jumatate dintre romanii din Generatia Z (55%) considera ca accesul greoi la finantare le limiteaza oportunitatile de a fi mai implicati in dezvoltarea unui proiect antreprenorial iar doua treimi dintre cehi (63%) impartasesc aceeasi opinie.In ceea ce priveste banii ramasi dupa plata facturilor si acoperirea cheltuielilor esentiale, majoritatea tinerilor romani ar economisi pentru vacante (43%) ori alte cheltuielili care ar putea aparea (40%).De asemenea, tinerii romani ar consuma banii ramasi si pe cumpararea de produse pentru casa (36%), haine sau accesorii (37%) ori pentru iesiri in oras (29%).Daca tinerii romani ar contracta un credit, aproape jumatate ar lua in calcul, drept cel mai important aspect, nivelul total al dobanzii (47%), urmat de numarul de rate (41%) si de durata de timp necesara acoperirii imprumutului (32%).Peste jumatate dintre cehi (58%) si mexicani (53%) spun ca dobanda totala este unul dintre cele mai importante trei lucruri de luat in calcul la contractarea unui imprumut. Un sfert dintre tinerii cehi (25%) si aproape un sfert dintre lituanieni (23%) pun pe primul loc reputatia furnizorului de credite, atunci cand acceseaza o finantare, in timp ce doar 11% dintre romani iau in calcul acest aspect.