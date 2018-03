Angajat sau angajator? Iata care sunt avantajele si dezavantajele celor doua roluri

Ca antreprenor, am inteles ca fiecare risc este o oportunitate si fiecare oportunitate este un risc. Depinde de fiecare in parte cum gestioneaza aceasta provocare.Ca antreprenor, dai afacerii tale 200% din timpul tau, din resursele tale.Dupa o experienta de 13 ani in marketing, in toamna anului 2014 mi-am indreptat atentia si pasiunea catre design vestimentar. Pastrand profesionalismul, inovatia si creativitatea din constructia de brand, am trecut la creatie vestimentara si am invatat pas cu pas ce inseamna sa "construiesti" un brand in industria vestimentara. Si inca mai invat.Poti deveni antreprenor cand ai dobandit suficiente cunostinte si ai acumulat experiente care sa te sustina pentru imprevizibilitatea zilelor urmatoare.Am convingerea ca reusita ca antreprenor se bazeaza pe: incredere, determinare, autodepasire.In ceea ce ma priveste, am plecat din marketing ca sa fac design vestimentar, iar diferenta este destul de mare: doua domenii total diferite, cu provocari diferite si cu solutii diferite. Fiecare etapa din viata m-a pregatit pentru afacerea mea si imi place sa vad reflectata in dezvoltarea ei contributia fiecarui job pe care l-am avut.Stiam sa fac planuri de afaceri, stiam sa imi evaluez corect piata, riscurile si oportunitatile, dar nu stiam ce inseamna sa concepi o colectie de haine. Asa ca am ales sa urmez cursurile de design vestimentar din cadrul Atelierele Ilbah si vreau sa invat in fiecare zi tot ce pot despre lumea in care am intrat.Ca angajat ai responsabilitatea proiectelor pe care le administrezi; ca antreprenor ai responsabilitatea proiectelor individuale, a angajatilor tai si a tot ce reprezinta compania ta.De multe ori cred ca viata de angajat este mult mai usoara, mai previzibila decat cea de antreprenor. Cand te gandesti la principalele responsabilitati ale antreprenorului, inevitabil iti vine in minte "plata salariilor".Eu am invatat ca, decat sa ii asiguri continuitatea lucrului in fiecare zi.Sa te asiguri ca are toate instrumentele, toata materia prima necesara astfel incat ciclul de lucru sa nu se intrerupa. Un angajat care nu are de munca va sti ca acel loc de munca nu este sigur pe termen lung.Cand esti angajat te crezi semizeu si crezi ca universul se invarte in jurul tau.Ca angajat, ai impresia ca ti se cuvin multe si foarte putin te gandesti la angajator sau la investitia pe care o depune in dezvoltarea ta.Sigur, si politicile gresit aplicate ale managementului resurselor umane fac ca angajatul sa se simta o piesa de schimb. Din pacate, in Romania, nu exista o strategie de "win-win" intre angajat si angajator, iar pe termen lung, ambii au de pierdut.Angajatul, expunandu-se la tot stresul si riscul adus de mutarea de la un job la altul, in timp ce compania pierde timp si bani recrutand si pregatind noi si noi angajati.Lipsa unei echipe mi s-a parut cel mai dificil lucru in dezvoltarea afacerii mele.Desi iti doresti sa lucrezi pe cont propriu, sa fii propriul tau sef... cand devii antreprenor si nu detii toate informatiile si nici nu ai pe cine sa te bazezi, incepi sa simti avantajul muncii in echipa.Acum, cand echipa mea este formata din mai multi membri, imi place sa ma sfatuiesc cu ei si sa construim impreuna colectia de rochii mama-fiica "La vie en rose" care va fi lansata pe 8 Martie, in cadrul festivalului de moda Fashion Philosophy.Asa cum nu exista manuale suficient de bune care sa te invete cum sa fii mama, la fel consider ca nu existe manuale care sa te invete sa fii un antreprenor de succes.Ambele roluri cer timp, exercitiu, rabdare, perseverenta... dorinta de fi mai bun in fiecare zi. Nu poti fi "mama" daca nu ai experimentat atingerea copilului tau, grijile si dragostea pe care i-o porti, precum nu poti fi "antreprenor" daca nu ai facut propriul plan de afaceri, daca nu ai estimat riscurile si oportunitatile, daca nu te-ai intrebat "care este produsul / serviciile pe care le vand si carui public ma adresez eu?"Este o intrebare la care eu pot raspunde doar pentru mine. Dar celor care au un vis, le urez sa aiba incredere in visul lor. Sa experimenteze. Sa se ridice de fiecare data cand cad si sa incerce din nou.Dupa cum spuneam, toate cartile din lume nu te pot pregati sa devii un antreprenor bun... daca nu faci alegerea sa DEVII ANTREPRENOR.