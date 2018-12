Angajatorii primesc 2.250 lei/luna pentru fiecare contract de ucenicie incheiat

Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, suma lunara se acorda la cererea angajatorului, proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe intreaga perioada de derulare a contractului."Prin ucenicia la locul de munca, se urmareste obtinerea unei calificari pentru tinerii cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca", se mentioneaza in comunicat.Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul. Prin aceasta forma de pregatire, ce poate fi intre 6 luni si trei ani, pentru calificari de la nivelul 1 pana la 4, ucenicul poate dobandi competente profesionale, angajatorul obligandu-se sa-i asigure conditiile necesare pregatirii teoretice si practice.Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca se finalizeaza printr-un certificat de calificare profesionala.De asemenea, pentru a asigura tranzitia absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, angajatorii pot organiza programe de stagiu, conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de catre absolventii de invatamant superior, pe o perioada de sase luni de la debutul lor in profesie."Angajatorii care incheie contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 beneficiaza la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de stagiu, de un sprijin financiar oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in cuantum de 2.250 lei/luna, pentru fiecare contract de stagiu incheiat. Suma lunara se acorda angajatorilor de la data incheierii contractului de stagiu si proportional cu timpul efectiv lucrat", se mai precizeaza in comunicat.Durata contractului de stagiu este de sase luni. In termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul elibereaza un certificat/o adeverinta de finalizare a stagiului.