Avem in continuare printre cele mai scazute costuri din UE cu mana de lucru

La fel ca si in 2017, Bulgaria si Romania au fost si anul trecut statele membre UE cu cele mai scazute costuri orare cu mana de lucru, 5,4 euro respectiv 6,9 euro, in crestere fata de 2017 cand costul orar cu mana de lucru a fost de 4,9 euro in Bulgaria si de 6,2 euro in Romania. La polul opus, statele membre cu cele mai ridicate costuri orare cu mana de lucru in 2018 au fost: Danemarca (43,5 euro), Luxemburg (40,6 euro), Belgia (39,7 euro), Suedia (36,6 euro), Olanda (35,9 euro) si Franta (35,8 euro).Conform Eurostat, in 2018 costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) a fost de 27,4 euro in UE si de 30,6 euro in zona euro, in crestere fata de 26,7 euro in UE si de 30 de euro in zona euro in anul 2017.Daca sunt analizate costurile cu mana de lucru, exprimate in moneda nationala, pentru a elimina influenta cursului de schimb, cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Romania (cu un salt de 13,3%, de la 28,1 lei pana la 31,9 lei) si in Ungaria (9,8%) . Este pentru al doilea an consecutiv in care Romania a fost lider in UE la cresterea costurilor cu mana de lucru, dupa un avans de 17,1% inregistrat 2017 comparativ cu 2016.Costul orar cu mana de lucru cuprinde costurile cu salariile si costurile non-salariale, precum contributiile sociale platite de angajatori. Ponderea costurilor non-salariale in costurile totale a fost in 2018 de 23,7% in UE, in scadere fata de 24% in 2017. In randul statelor membre ponderea costurilor non-salariale in costurile totale a variat intre 6,1% in Malta si 32,6% in Franta. Datele privind Romania nu sunt disponibile.