Brand de angajator in 2018: Piata muncii e ca o tabla de sah, iar angajatul face prima mutare

Editorial Aviva Vita, Vitacom

Una dintre ele este aceea de a se adresa viitorilor angajati. Conceptul e deja cunoscut si poarta numele deIn momentul de fata, echipa unei companii se bucura de aceeasi atentie de care se bucura un client, intrucat angajatorii isi propun sa atraga si sa pastreze angajatii valorosi.Acesta este si motivul pentru care piata muncii este plina de oferte diversificate si din ce in ce mai atractive.Insa doar pachetul salarial nu este suficient pentru candidati, intrucat acestia s-au aratat de-a lungul timpului interesati si de climatul cu care s-ar confrunta la locul de munca vizat.Astfel, fac abstractie de imaginea pe care firmele incearca sa o proiecteze, documentandu-se inca de la inceput cu privire la experienta de a lucra in compania la care ar dori sa aplice.Exista oameni care isi cladesc foarte atent cariera pentru ca in final sa ajunga sa activeze intr-o anumita companie doar pentru ca ar da bine in CV-ul lor, dar putini analizeaza ce se ascunde in spatele acestor companii renumite.In majoritatea cazurilor, imaginea buna a unei firme are la baza investitia in angajati, oferindu-le acestora posibilitatea de a se dezvolta, de a avansa, fie prin traininguri organizate sau sustinute financiar de companie, fie prin implicarea altor angajati cu experienta.Asadar, in vederea construirii unui brand de angajator puternic, se tine cont de faptul ca implica un proces complex, ce necesita o strategie bine gandita, altfel incat, la final, angajatul sa fie convins ca a ajuns in locul dorit.Pentru ca acest lucru sa fie posibil, angajatorul trebuie sa inteleaga mai intai nevoile publicului si sa fie constient ca traim intr-o lume dinamica in care asteptarile si dorintele oamenilor se schimba constant.De asemenea, un employer branding necesita investitii si nu se construieste peste noapte. Este nevoie de timp si de resurse pentru ca acesta sa creasca, sa se maturizeze si sa ajunga sa fie recunoscut si apreciat de catre un numar tot mai mare de candidati.Conform studiilor, 60% din timp il petrecem la munca, motiv pentru care este esential sa beneficiem de un climat placut, capitol la care noua generatie nu face niciun fel de compromis. Acest aspect a determinat angajatorul sa realizeze schimbari in procesul de angajare.In momentul de fata, echipa Vitacom are aproximativ 100 de angajati in toata Romania si se concentreaza sa le ofere acestora mult mai mult decat un pachet salarial atractiv.In acest sens, au fost semnate colaborari cu platforme precum 7card sau se organizeazasau in tara, cu scopul de a motiva oamenii de vanzari sa isi faca treaba sau chiar de a-i recompensa pentru rezultatele lor. Energia si dispozitia angajatilor reprezinta o prioritate pentru noi, si asa este firesc sa fie.Un prim pas in dezvoltarea unui employer branding este cel dede fiecare data cand compania urmareste sa realizeze anumite schimbari majore, intrucat feedbackul lor conteaza intr-o foarte mare masura.Eu mi-am asumat o activitate in firma tatalui meu inca de pe vremea cand studiam Marketing si Management la Hult, Londra. Lucram pe timpul verii, pe rand, in cadrul mai multor departamente pentru a-mi crea o imagine de ansamblu asupra activitatii firmei. Astazi lucrez alaturi de el si ma bucur de libertatea de decizie.La momentul actual, majoritatea colegilor sunt in firma de 3-7 ani, dar exista o persoana care se afla in firma de la infiintare: actualul director sales support, Tunde.Prima ei pozitie in firma a fost de gestionar depozit la varsta de 19 ani. Pe atunci, Vitacom avea doar 30 de angajati si inca isi desfasura activitatea la sediul vechi.Chiar ea a fost cea care a ajutat la coordonarea procesului de mutare in sediul actual, pe strada Buna Ziua. Trecand prin 7 pozitii ierarhice, ea supervizeaza astazi 8 persoane pe posturi cheie. Acesta este primul si singurul ei loc de munca.In momentul in care a fost intrebata ce anume a tinut-o timp de 20 de ani in firma, mi-a raspuns ca nu s-a plictisit niciodata aici, datorita provocarilor continue si cunostintelor interdisciplinare necesare pentru posturile sale, iar acum, cea mai mare satisfactie pe care o are o reprezinta faptul ca poate fi de ajutor pentru colegii noi.Trecand la cei din generatia Y, generatia mea - acestia sunt atrasi de compania noastra pentru ca pot invata, Vitacom fiind o firma relativ mare cu experienta de peste un sfert de secol pe piata din Romania, insa in general stau putin. In medie, dupa 1 - 2 ani isi schimba locul de munca.Asta este o caracteristica intrinseca a generatiei, insa noi facem tot posibilul sa nu ii pierdem. In acest sens cerem feedback, realizam exit interviuri, ne interesam de dorintele lor, le oferim, dupa caz, oportunitati in alte departamente.Pe de alta parte, in momentul in care ne marim echipa cu un membru nou, ne interesam despre experienta anterioara a acestuia: ce l-a deranjat, dar si partile care i s-au parut interesante si care i-au ingreunat decizia de a parasi firma.Pe viitor, compania intentioneaza sa investeasca in cursuri pentru management care sa aiba in vedere relationarea angajatilor cu echipa lor, dar si modul in care ofera si primesc feedback si nu numai.Ne concentram pe feedback 360, pentru ca managementul este cel care trebuie mai intai sa inspire deschidere fata de nou si ulterior echipa, iar libertatea de gandire, deschiderea fata de nou si diversitatea sunt elemente care definesc experienta angajatului.La interviuri suntem adesea intrebati daca se asculta muzica la birou, daca se poate iesi in timpul programului, cum se relationeaza cu superiorul, daca echipa iese in oras dupa program- elemente de cultura organizationala, teme care in urma cu doi ani nu erau incluse in interviurile de angajare.Insa aici este vorba si despre filosofia firmei, intrucat conteaza daca aceasta este exclusiv orientata spre profit sau contribuie intr-adevar la societate prin campanii CSR.In ceea ce priveste HR-ul, se poate spune ca si acesta a evoluat mult de-a lungul timpului. Astazi, pe langa un proces de selectie atent realizat, candidatii trebuie sa treaca si de o proba practica care sa ii diferentieze de ceilalti aplicanti.Compania isi propune, de asemenea, sa formeze studentii, integrandu-i prin programe de internship. In anii anteriori am lucrat doar in departamentul de Marketing cu interni, iar datorita succesului acestei colaborari, in vara vom incepe noul program de internship pe inca cinci departamente.Aceasta schimbare de atitudine a implicat efort din partea noastra, dar in final ne aliniem la o piata in care domeniul IT seteaza standardele pentru focus angajat. Mai avem un drum lung de parcurs pana vom ajunge in punctul in care ne-am propus, dar castigul pe termen lung este crucial pentru progresul unei firme.