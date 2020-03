Cel mai mare targ de cariera se muta in mediul online

Avand in vedere recomandarile de protectie ale autoritatilor, pentru a sustine atat nevoia companiilor de a acoperi pozitiile disponibile din aceasta primavara, cat si nevoia candidatilor de isi gasi un loc de munca potrivit, Catalyst Solutions, anunta desfasurarea targului de cariera Angajatori de TOP in mediul online."Ne bucuram ca cei mai multi angajatori au reactionat pozitiv, inteleg contextul actual si sustin desfasurarea in mediul online a evenimentului. Decizia noastra este valabila pentru toate cele 3 editii din Bucuresti, Timisoara si Constanta." - Dragos Gheban, Managing Partner, Catalyst SolutionsEditiile online din aceasta primavara Angajatori de TOP vor reuni 200 de companii de renume care ofera peste 10.000 oportunitati de cariera in domenii precum: Contabilitate-Finante, Customer-Suport, IT&C, Inginerie, Achizitii-Logistica, Vanzari, Resurse Umane, Marketing&PR etc.In cei 7 ani de experienta in organizarea de evenimente de cariera in mediul virtual, echipa Angajatori de TOP a dezvoltat o serie de functionalitati avansate pe site-ul de cariera www.hipo.ro care permit desfasurarea editiilor online fara a pierde mult din interactiunea fata in fata.Angajatori de TOP Virtual Timisoara: 20 martie - 20 aprilieAngajatori de TOP Virtual Bucuresti: 27 martie - 27 aprilieAngajatori de TOP Virtual Constanta: 11 aprilie- 11 maiParticiparea la Angajatori de TOP Virtual este gratuita si accesibila pentru toate persoanele care sunt in cautarea unui job. Candidatii trebuie sa isi creeze un cont pe site-ul Hipo.ro, iar dupa logare vor putea aplica la joburile potrivite pentru ei, vor putea interactiona activ cu angajatorii sau vor putea participa la conferintele si workshopurile online.Pentru o selectie mai amanuntita, filtrele de cautare afiseaza oportunitatile de cariera in functie de domeniul si orasul de interes."Ne asteaptam ca numarul de participanti la editia din primavara Angajatori de TOP online sa depaseasca 220.000 de candidati: 120.000 de candidati in Bucuresti, peste 50.000 in Timisoara si 50.000 in Constanta. Credem ca evenimentul va fi in acest format relevant si pentru categoriile de candidati care nu puteau participa la editiile fizice: studenti care studiaza in afara tarii, candidati care doresc sa se reloce, sau cei care din alte motive nu se pot deplasa. " - Dragos Gheban, Managing Partner, Catalyst SolutionsPeste 10.000 de oportunitati de cariera pentru profesionisti, candidati middle-level, incepatori dar si studenti sau proaspat absolventi care se afla in cautarea unui program de internship sau trainee;Zona de interactiune online unde candidatii pot discuta cu reprezentantii angajatorilor despre companii, oportunitatile active din cadrul acestora, mediul de lucru etc. prin intermediul chat-ului live disponibil pe platforma dedicata targului de cariera virtual.Facilitatea aceasta este cu atat mai relevanta in acest moment cand candidatii pot purta discutii despre oportunitati de cariera, beneficii, programe speciale, elemente de cultura organizationala sau proiecte de CSR;Peste 30 de conferinte si workshopuri online (webinarii) ce vor aborda subiecte din arii precum: realizarea unui CV remarcabil, importanta implicarii intr-un program de internship, Tips & Tricks pentru dezvoltarea carierei si webinarii dedicate pasionatilor de tehnologie (Machine Learning and AI, Web and Mobile, Java&Security).Editiile online Angajatori de TOP din aceasta primavara pot fi accesate pe hipo.ro, in sectiunea dedicata evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/ unde candidatii vor putea vizita profilele companiilor, pot vizualiza joburile disponibile si cerintele solicitate de angajatori, respectiv pot aplica la joburi.