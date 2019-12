Costul cu mana de lucru a crescut de patru ori mai mult in Romania decat in UE, in ultima perioada

Costul orar cu mana de lucru cuprinde costurile cu salariile si costurile non-salariale, precum contributiile sociale platite de angajatori. In Romania, costurile salariale au inregistrat o crestere anuala de 13,2% in trimestrul al treilea, iar costurile non-salariale au inregistrat o crestere anuala de 12,1%.Avansul costurilor cu forta de munca in Romania s-a produs in principal pe fondul cresterii cu 14,2% a costului orar al fortei de munca in sectorul de non-business, la care se adauga o crestere de 12,8% a costului orar al fortei de munca in sectorul de business, in ambele cazuri fiind vorba de cresteri mult peste media europeana, 2,9% respectiv 3,1%. Pe sectoare ale economiei, in Romania costul orar cu forta de munca a crescut cu 21,1% in constructii, cu 12,5% in sectorul serviciilor si cu 11,6% in industrie.Potrivit Institutului National de Statistica, indicele trimestrial al costului orar al fortei de munca este un indicator pe termen scurt care permite evaluarea tendintelor costurilor orare suportate de angajator cu forta de munca salariata.