COVID-19 propaga virulent munca de acasa

Toti angajatii bolnavi trebuie identificati proactiv si luate apoi toate masurile necesare

Trebuie incurajata folosirea distantei de siguranta

Trebuie impuse reguli stricte de igiena si de dezinfectare

Trebuie organizata o celula de criza pentru implementarea tuturor masurilor relevante

Trebuie realizat un plan de comunicare interna privind noile proceduri

Este important sa se acorde sprijin personalului pentru ca o criza are un impact financiar, emotional, psihic, etc.

Trebuie comunicate si impartasite ideile sau inovatiile care reies din implementarea noilor proceduri de lucru

Aceasta nu a fost o decizie prea grea pentru companiile care erau bine pregatite pentru a lucra agil si care aveau tehnologia necesara pentru gestionarea spatiului de lucru virtual. Dar cum se adapteaza cei pentru care acest mod de lucru este abia la inceput?In cazul oamenilor care fac parte din echipe care experimenteaza pentru prima data telemunca este relevanta implementarea celor cinci practici descrise mai jos pentru a avea eficienta si succes.Lumea virtuala a devenit o parte atat de mare din viata noastra de zi cu zi (cumparaturi online, social media, divertisment, training, gaming, tutoriale, DYI, etc.) incat trecerea la munca de acasa este, din punct de vedere psihologic, o tranzitie simpla. Nu va semana cu rutina de lucru obisnuita, dar cu siguranta se poate.Pe ce dispozitive se va lucra? Au acestea toate functionalitatile si aplicatiile necesare? Sunt necesare echipamente aditionale pentru printare, scanare, inregistrare video? Sunt necesare actualizari de software? Evalueaza cu acuratete situatia si gaseste cele mai bune solutii.Nu doar oamenii au virusi. Asigura-te ca ai o solutie performanta de securitate online pentru a lucra in siguranta de acasa, accesand reteaua prin propriile dispozitive sau folosind stick-uri de memorie necriptate.Adopta imediat tehnologii si practici sigure de conectare de acasa si de lucru online si fii mereu constient de cat de important este sa le respecti de fiecare data.. Oricat de confortabil este sa lucrezi de acasa, faptul ca nu mai interactionezi ca la birou cu colegii te poate face sa te simti izolat si singur. Foloseste instrumente de colaborare si comunicare prin video, cum ar fi Skype, Zoom, Webex, Hangout, pentru a interactiona zilnic cu colegii. Managerii este bine sa ia legatura cu fiecare persoana cel putin o data pe zi, in mod informal, dincolo de partea de comunicare formala.. Multi oameni spun ca munca de acasa ii face mai productivi, dar exista si altii care vor fi predispusi la distragere si tergiversare. Poti face fata acestor efecte negative stabilindu-ti termene clare si realiste pentru proiecte si monitorizandu-ti zilnic munca, progresul si rezultatele.Intre timp la birou ...Nu exista nicio indoiala ca pandemia de COVID-19 are un efect cumplit asupra vietii oamenilor si asupra economiei globale. In timp ce orasele blocate si tarile inchise fac tot posibilul sa rezolve criza de sanatate, aceasta situatie creeaza oportunitatea de a adopta moduri noi in care sa folosim tehnologia.Dar daca unele companii mai au nevoie ca o parte din echipele lor sa vina la lucru, deoarece nu toate activitatile se pot face de la distanta, exista modalitati modalitati pentru a-si proteja angajatii.Nu stim exact cat va dura criza COVID-19 sau cat de puternic va fi impactul ei, dar un lucru este sigur: din abordarea acesteia si din gasirea modalitatilor practice de a continua activitatea invatam lectii valoroase.Ar putea COVID-19, odata invins, sa faca sa apara o lume cu totul noua, mult mai adaptata la era digitala? Este posibil. Insa, in mod sigur, aceasta perioada extrem de provocatoare va schimba mentalitati, moduri de lucru si, de ce nu, va ajuta planeta sa respire mai bine chiar si pentru o perioada de numai cateva luni.